Fofana: Rückendeckung mit Ruhe und Reife

Dynamische Läufe, Aggressivität und der späte Siegtreffer: Beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld stand Lino Tempelmann im Mittelpunkt - dabei war es erst Sadik Fofana, der das Spiel des 1. FC Nürnberg in der Waage hielt.

Als Robert Klauß nach dem 1:0 gegen Bielefeld zu Sadik Fofana befragt wurde, stellte Nürnbergs Trainer erst einmal die Umstände heraus, unter denen der 19-Jährige zum ersten Mal überhaupt über die gesamte Spieldauer auf dem Feld gestanden hatte.

Das Startelf-Debüt im Max-Morlock-Stadion, eine große Kulisse - und das nach einer Woche, in der es rund um den Club eine Menge Unruhe gegeben hatte: Fofana hatte es tatsächlich nicht gerade leicht, als der FCN am Freitagabend auf Arminia Bielefeld traf. Wie abgeklärt er dann aber auftrat, wie routiniert er das Nürnberger Mittelfeld organisierte und wie er Lino Tempelmann den Rücken freihielt, das konnte sich sehen lassen.

"Eine sehr reife Leistung" sei das gewesen, lobte Klauß nach der Partie und bescheinigte Fofana "Dynamik, Präsenz in den Zweikämpfen und gegen den Ball große Wege in hohem Tempo". Qualitäten, mit denen er dem Spiel des FCN spürbar guttat.

Hinzu kam: Fofana ergänzte sich mit Tempelmann, indem er seine Position vor der Abwehrreihe konsequent hielt, während der Siegtorschütze Bielefeld ein ums andere Mal mit seinen Läufen bis tief in die gegnerische Hälfte Probleme bereitete. "Er gibt mir Rückendeckung", sagte Tempelmann nach der Partie und hob hervor, dass Fofana zwar "sehr jung" sei, dass er in seiner Spielweise aber "schon relativ erfahren" daherkomme.

In diesem Sommer ist Fofana von Bayer Leverkusen nach Nürnberg gekommen. Nach anfänglichen Kurzeinsätzen und vereinzelten Spielen in der Regionalliga-Mannschaft hat er nun gezeigt, dass er dem Club weiterhelfen kann. Und das, obwohl er es nicht leicht hatte, als der FCN am Freitagabend auf Arminia Bielefeld traf.