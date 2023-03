Förster wütend: "Geht nicht, dass uns Stinkefinger gezeigt werden"

Die Niederlage gegen den FC Schalke 04 im Kellerduell, verbunden mit Platz 18, sorgte im Lager des VfL Bochum für Unmut, der auch zwischen Fans und Spielern erkennbar wurde.

Keven Schlotterbeck fasste die Stimmungslage bei den Bochumern mit der Wortschöpfung "Scheißdrecksgefühl" kurz und bündig zusammen. Auch anderen Spielern war die Enttäuschung nach einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf deutlich anzumerken. "Wenn man solche Fehler wie wir macht, hat man es nicht verdient zu gewinnen. Wir waren vor der Pause die bessere Mannschaft, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Da war der Gegner effektiver", meinte etwa Philipp Förster.

Letsch: "Brauchen die richtigen Leute"

Die Chancenverwertung bezeichnete auch sein Coach als "unser massivstes Problem". Überhaupt war Thomas Letsch nach der Partie durchaus in Fahrt. "Wir dürfen uns so nicht mehr präsentieren. Es ist eine Riesenenttäuschung. Definitiv ist jetzt auch mal Zeit für eine Peitsche", kündigte der 54-Jährige an.

Das habe Letsch auch seinen Spielern direkt nach der Partie bereits erklärt. "Ich habe gerade schon zur Mannschaft gesprochen und das mache ich direkt nach dem Spiel nicht häufig. Heute war es mir aber wichtig. Es war klar die Aussage, dass wir noch elf Spiele haben und wir alles auf den Prüfstand stellen müssen. Es wird alles hinterfragt und analysiert und dann brauchen wir die Leute, die die Richtigen sind, um uns da rauszuholen", kündigte er an.

VfL-Fans gegen Reis und eigene Spieler

Zur Niederlage und dem Abrutschen auf Platz 18 kam auch noch Ärger mit den eigenen Fans, die bereits vor dem Spiel Banner und Gesänge gegen den ehemaligen Bochumer und jetzigen Schalker Trainer Thomas Reis bei dessen Rückkehr an alte Wirkungsstätte dargeboten hatten. Während und nach dem Spiel richtete sich der Zorn einiger VfL-Anhänger dann gegen das eigene Team. So wurde im Verlauf der zweiten Hälfte "Wir wollen euch kämpfen sehen" skandiert, nach dem Spiel folgten Pfiffe und teilweise lautstarke Beschimpfungen von Spielern, als diese auf dem Weg in die Kurve waren.

Förster gingen einige Handlungen deutlich zu weit: "Ich verstehe, dass die Fans unzufrieden sind. Es geht aber nicht, dass uns Stinkefinger gezeigt werden. Das ist nicht zu akzeptieren."