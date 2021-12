Förster kritisiert Mitspieler Marmoush: "Zeugt nicht von Respekt"

Der VfB Stuttgart wähnt sich nach dem 2:0-Sieg in Wolfsburg auf einem "sehr guten Weg". Nur Omar Marmoushs Elfmeter-Fehlschuss sorgte für Diskussionen.

Zu lässig an alter Wirkungsstätte: Omar Marmoush verschießt in Wolfsburg einen Handelfmeter. imago images (2)

Was Pellegrino Matarazzo durch den Kopf ging, als Omar Marmoush seinen Elfmeter verschoss, war denkbar schlicht: "Scheiße, er hat nicht getroffen", sei der erste Gedanke gewesen. Der zweite: "Wataru hat den Nachschuss nicht getroffen."

Doch weil es eben kein ganz normaler Fehschluss war, wird er den VfB Stuttgart wohl auch nach dem 2:0-Auswärtssieg in Wolfsburg am Sonntagabend noch eine Weile beschäftigen, obwohl er am Spielausgang nichts mehr änderte. Marmoush hatte seinen Elfmeter schließlich, erstens, lässig an die Latte gelupft, und das, zweitens, bei dem Klub, zu dem er - Stand jetzt - nach seiner Leihe ins "Ländle" nach der Saison zurückkehren wird.

Matarazzo bescheinigt Marmoush demonstrativ ein "Riesenspiel"

Deswegen urteilte nicht jeder Beobachter so milde wie Matarazzo, der Marmoush bei "Sky" demonstrativ "nicht auf seinen Elfmeter reduzieren" wollte, sondern lieber dessen "Riesenspiel" hervorhob. 2:0-Torschütze Philipp Förster sprach vielmehr aus, was wohl auch mancher Wolfsburger dachte: "Gegen seinen Ex-Verein so einen Elfmeter zu schießen, zeugt nicht gerade von Respekt." Aber sein Mitspieler habe sich nun mal "für den Schuss entschieden".

Matarazzo räumte zumindest ein, dass der Elfmeter "unglücklich" ausgesehen habe. "Aber er kann gute Elfmeter schießen, das sieht man im Training. Er ist nicht der Erste, der versucht zu lupfen. Das sieht nicht schön aus, aber ich glaube, er hat keine böse Absicht gehabt." Dass der 22-jährige Angreifer unmittelbar nach dem "Panenka"-Versuch ausgewechselt wurde, habe "nichts damit zu tun gehabt, das war schon geplant".

So wie Matarazzo bei Marmoush lieber das Positive sah ("War sehr aktiv, hat viele Bälle behauptet"), hielt er es auch bei der gesamten Mannschaft: Zwar würden "die letzten zehn Minuten auf jeden Fall Thema" werden, in denen sie merklich nachgelassen hatten, bis dahin aber habe sie "taktisch sehr diszipliniert agiert".

Matarazzo: "Die Mannschaft hat heute wieder Größe gezeigt"

Dabei war die Ausgangslage durchaus unangenehm: tabellarisch, weil Augsburg und Hertha im Keller vorgelegt hatten und am Dienstag der FC Bayern wartet; und personell, weil Borna Sosa (Rückenprobleme) und Nikolas Nartey (Knieprobleme) kurzfristig ausgefallen waren und Roberto Massimo kurz nach dem Führungstor (Mavropanos, 25.) ausgewechselt werden musste.

"Die Mannschaft hat heute wieder Größe gezeigt, in einer so unruhigen Phase ruhig zu bleiben", sprach Matarazzo ein besonderes Lob aus. "Wir haben es trotz zweier Ausfälle im Abschlusstraining geschafft, eine Einheit zu sein. Ich habe den Jungs auch vor dem Spiel gesagt, wenn die Leistung stimmt, punkten wir. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg."