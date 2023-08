Förderungs-Stopp für Gaming-Branche: "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen"

Anfang Mai hatte das Wirtschaftsministerium den Annahme-Stopp für die Games-Förderung ausgerufen - schlimmstenfalls bis 2025. Laut FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sei jedoch "das letzte Wort noch nicht gesprochen".

Obwohl die noch recht junge Games-Förderung für 2023 auf 70 Millionen Euro aufgestockt wurde, sind die Mittel bereits aufgebraucht. So teilte es das Wirtschaftsministerium im frühen Mai mit. Die leeren Töpfe führten zu einem Annahme-Stopp für Förderanträge - schlimmstenfalls sogar bis 2025. Neue Hoffnung machte auf der Debatt(l)e Royale im Rahmen der gamescom nun FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai: "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen."

Man müsse "optimistisch bleiben", meinte der 47-Jährige im Gespräch mit kicker eSport. Um international wettbewerbsfähig zu sein, brauche es "eine kluge Strategie" - aber eben auch "Investitionen, also Fördermittel". Diese würden "nicht vom Himmel fallen", weshalb Djir-Sarai appellierte: "Wenn die Politik eine zukunftsträchtige, starke Branche will, muss sie die Bereitschaft haben, zu investieren."

Es ist unwürdig für die Branche, jedes Mal bei der Politik um Geld betteln zu müssen. Bijan Djir-Sarai, FDP-Generalsekretär

Er kenne zwar "die Position des Wirtschaftsministers" Robert Habeck, der ebenfalls auf der gamescom noch bekräftigt hatte, keine zusätzlichen Fördermittel bereitstellen zu können. "Ich glaube aber, dass bis Ende des Jahres noch einiges möglich ist. Diese Möglichkeiten wollen wir nutzen", sagte Djir-Sarai. Er respektiere, dass man sich "in Zeiten der Inflation für eine solide Finanzpolitik entschieden" und andere monetäre Prioritäten auserkoren habe.

Dennoch warf Djir-Sarai einen Blick nach Polen, wo Gaming als "Kultur und identitätsstiftend" wahrgenommen werde. Dort fließe Fördergeld für die Industrie auch aus anderen Ministerien. In Deutschland sei es hingegen "unwürdig für die Branche, jedes Mal bei der Politik um Geld betteln zu müssen". Die FDP stellt ihrerseits den Finanzminister, könnte also wohl auch selbst stärker aktiv werden. Generell sei Djir-Sarai davon ausgegangen, dass die Digitalisierung im Zuge der Pandemie "einen riesigen Schritt nach vorne macht". Dem sei aber nicht so.

Über den sanften Hoffnungsschimmer hinsichtlich der Games-Förderung hinaus hatte Djir-Sarai ein zeitnahes Ende der Dauerdiskussion um die Gemeinnützigkeit des eSports in Aussicht gestellt. "Bis zum Ende des Jahres können wir das technisch umsetzen", glaubt der FDP-Generalsekretär. Allerdings hatte er schon bei der Debatt(l)e Royale 2022 behauptet: "Wenn wir uns nächstes Jahr treffen, dann ist das Thema geregelt." Eine Fehleinschätzung.