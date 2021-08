Foden fehlt ManCity "noch drei bis vier Wochen"

Der englische Nationalspieler Phil Foden fehlt Meister Manchester City in den ersten Wochen der neuen Premier-League-Saison. Auch auf Kevin De Bruyne muss Coach Pep Guardiola noch warten.

Auf ihn muss Manchester City noch etwas warten: Phil Foden (re.), hier mit Jack Grealish, ist noch verletzt. UEFA via Getty Images

Foden laboriert weiterhin an einer Fußverletzung, wegen der der 21-jährige Mittelfeldspieler bereits das EM-Finale gegen Italien (2:3 i.E.) verpasst hatte. Nun geht Foden von einer weiteren Ausfallzeit "von drei bis vier Wochen aus", wie er im Gespräch mit "Sky Sports" kundtat. "Ich hoffe, die Verletzung verfliegt einfach und ich kann dann wieder zurück auf den Platz", so Foden, für den nun erst einmal weitere Einheiten im Kraftraum anstehen.

Foden lobt Offensivkollege Grealish

Folglich muss sich Foden auch noch gedulden, bis er mit seinem Nationalmannschaftskollegen Jack Grealish für die Skyblues auflaufen kann. Der von Pep Guardiola trainierte Klub hatte Grealish für die ligaweite Rekordsumme von 118 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet. Foden begrüßt die Verstärkung für den Offensivbereich ausdrücklich. "Ich bin ziemlich glücklich, dass er bei uns unterschrieben hat. Er agiert richtig mutig mit dem Ball am Fuß und kann damit Spiele ganz alleine entscheiden. Ich denke, er kann bei uns ein echter Schlüsselspieler werden", findet Foden über den 25-jährigen, neuen Kollegen.

Ich denke, er kann bei uns ein echter Schlüsselspieler werden. Phil Foden über Jack Grealish

ManCity startet am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Tottenham Hotspur in die Titelverteidigung, danach stehen die Partien gegen das von Daniel Farke trainierte Norwich City und den FC Arsenal um Pierre-Emerick Aubameyang an.

Auch Kevin De Bruyne fehlt noch

Zum Auftakt wird den Citizens auch Spielmacher Kevin De Bruyne fehlen. Der belgische Nationalspieler laboriert weiter an einer Knöchelverletzung, die er bei der EM im Duell gegen Portugal erlitten hatte.