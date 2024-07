Foda über Österreichs EM: "Man spürt, dass viele die Red-Bull-Ausbildung haben"

2021 hat er das ÖFB-Team im knapp verlorenen Achtelfinale gegen den späteren Europameister Italien gecoacht, aktuell ist er Nationaltrainer des Kosovo und nun zu Gast im kicker daily-Podcast: Franco Foda.

Als Fußballer mit zwei A-Länderspielen für den DFB, einem italienischen Vater und mit seiner fünfjährigen Vergangenheit als Trainer der österreichische Nationalmannschaft hat Foda Verbindungen zu gleich drei Teams bei der EURO - wobei Italien ja schon ausgeschieden ist. Für wen der ehemalige Spieler und Trainer von Sturm Graz jubeln wird, ist aber klar: "Ich habe mich eigentlich festgelegt, dass Deutschland ins Finale kommt. Österreich hat in den letzten Monaten gut performt und auch bei der EM überzeugt. Es ist alles möglich und ich drücke beiden die Daumen."

"Ich glaube, dass die Mannschaft Potenzial hat"

Ob Österreich reif für den Titel ist, sei schwer zu beantworten. Foda erinnert sich an das Team, das er von 2017 bis 2022 trainiert hatte: "Damals bei der EM waren viele junge Spieler. Konni Laimer, Schlager, Baumgartner. Die waren noch relativ jung und haben sich extrem weiterentwickelt. Viele haben auch die Red-Bull-Ausbildung, und das spürt man auch. Sie sind verdient ins Achtelfinale eingezogen. Ich glaube, dass die Mannschaft großes Potenzial hat." Österreich steht vor der historischen Chance, erstmals bei einer EM das Viertelfinale zu erreichen.

"Wir wollen in der Nations League aufsteigen"

Seit Februar dieses Jahres ist Foda Trainer der Nationalmannschaft im Kosovo. Mit seinem Team will er von der Gruppe C in die Gruppe B aufsteigen, das sei das kurzfristige Ziel. "Da ist das erste Spiel gegen Rumänien zuhause ganz wichtig." Darüber hinaus will Foda sich mit dem kosovarischen Fußballverband, den es erst seit 2016 gibt, für eine EM oder WM qualifizieren. Als 55. Mitglied gehört der Verband ebenfalls seit 2016 der UEFA an.

Wie wichtig David Alaba für die Mannschaft ist und wie er die bisherigen Achtelfinal-Partien einordnet, erzählt Franco Foda in der aktuellen Folge kicker Daily - jetzt hier auf der Plattform und überall, wo es Podcasts gibt.