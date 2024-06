FM25: Diese Features und Modi werden entfernt

Bis zum Release des Football Manager 2025 ist es noch eine Weile hin, dennoch liegen schon einige Infos vor. Entwickler-CEO Miles Jacobson verriet, welche Features und Modi es nicht mehr geben wird.

Unter der Prämisse der "neuen Ära" kündigte Sports Interactive schon vor einiger Zeit den kommenden Teil der Reihe an. Komplett fallengelassen wurde der Vorhang noch nicht, allerdings gibt es bereits erste Informationen. So steht schon seit Längerem fest, dass eine neue Engine das 3D-Erlebnis im Football Manager aufhübschen soll.

In einem Entwickler-Update gab Miles Jacobson, CEO von Sports Interactive, nun weitere Einblicke. Unter anderem verriet er, dass es einige Features und Spielmodi nicht in den Football Manager 2025 schaffen werden.

Auf der Liste der Features stehen unter anderem die Zurufe während des Spiels. Mit dem "meist genutzten Feature" sei Jacobson aber nie glücklich gewiesen: "Zurufe sollten etwas Spontanes sein, aber sie wurden nur nach Unterbrechungen einer Partie wirksam. Für Spieler war auch nicht klar, wie lange ein Zuruf anhält. Deshalb sind Zurufe fürs Erste nicht mehr Teil des Football Managers." Entsprechend wird die verbale Einflussnahme des virtuellen Trainers erst dann wieder zurückkehren, "wenn wir sie richtig umsetzen können".

Ebenfalls entfernt wurde die Taktiktafel, die "über Spielerprofile aufrufbar war und zusätzliche Daten zu Spielern und Teams angezeigt hat". Diese sei "überflüssig" geworden, da die Datenzentrale die Analysedaten "viel besser präsentiert". Das spiegele sich auch in den Nutzungszahlen zur Taktiktafel wieder, sanken diese von zehn auf unter ein Prozent aller Spieler.

Zwei Modi weniger - Fantasy-Modus erscheint später

Die Nutzungszahlen waren auch ausschlaggebend für einen Modus, der zumindest im FM25 nicht dabei sein wird. Nur noch 0,5 Prozent der virtuellen Trainer hätten den Versus-Mode gespielt. Für die weitere Zukunft sei aber ein Comeback nach einem Neu-Design geplant. Dieses habe man allerdings noch nicht begonnen, weshalb der Modus im kommenden Teil fehlen wird.

Der Herausforderungsmodus sei abgesehen von der Mobile-Version in den letzten Jahren ebenfalls kaum noch genutzt worden. Entsprechend sei dieser in der Konsolen-Edition, in Touch und Mobile noch enthalten, aber nicht mehr auf dem PC verfügbar. Ändern soll sich das "nach unseren aktuellen Plänen im Football Manager 2026 oder 2027". Dort soll der Modus "vollkommen überarbeitet zurückkommen".

Zwar nicht an Tag eins, aber im weiteren Verlauf soll der Fantasy-Modus im Football Manager 2025 zu spielen sein. In diesem wird vom 29. August bis 1. September sogar das allererste große eSport-Turnier in der Fußballmanager-Simulation ausgetragen. Das Turnier wird zusammen mit dem Weltverband FIFA veranstaltet.