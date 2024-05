FM24: So gut ist Double-Sieger Leverkusen im Football Manager

Granit Xhaka (31) - Defensives Mittelfeld: 50 Spiele, 4 Tore

Der Königstransfer: Vom englischen Vize-Meister gekommen, nahm Granit Xhaka direkt das Zepter im Leverkusener Mittelfeld in die Hand - und führt die Passstatistiken in der Bundesliga mit großem Vorsprung an (3226 Pässe). Außerdem Siegtorschütze im Pokalfinale. Sports Interactive/kicker eSport