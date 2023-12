FM24 im Livestream: Was Xabi Alonso kann...

Seit einem Monat ist der Football Manager 2024 auf dem Markt - Zeit, ihn endlich im Stream anzuspielen! Host Jan Bergmann will Xabi Alonso nacheifern und Bayer Leverkusen an die Spitze führen.

Alte Liebe rostet bekanntlich nicht. Wird das auch auf Jan Bergmann und den Football Manager zutreffen? Im kicker eSport Let's Play spielt er heute Abend mit euch zusammen den FM24. Kann "der Letzte seiner Art" auch ihn als krönender Abschluss der bisherigen Reihe überzeugen?

Apropos alte Liebe: Bergmann bleibt Bayer Leverkusen treu. Hebt er die Werkself nach all den FM23-Erfahrungen virtuell auf ein neues Level? Ein Beispiel will er sich an Xabi Alonso nehmen, der Bayer auf dem realen Rasen gerade zum Titelkandidaten in der Bundesliga formt. "Da haben wir uns natürlich ein sehr, sehr großes Vorbild gesetzt, in dessen Fußstapfen wir treten wollen", räumt er ein. Aber: "Man braucht Ziele. Und die wollen wir verfolgen."

Bergmann verschafft Ersteindruck

Spielervermittler, Standardsituationen, Inverse Außenverteidiger - der FM24 hält einige Verbesserungen und Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger parat. Falls ihr den aktuellen Football Manager selbst noch nicht gespielt habt, könnt ihr euch im Stream bei Bergmann erst mal einen Eindruck abholen.

Ob ihr Simon Rolfes auf der perspektivischen Suche nach einem Alonso-Nachfolger oder einfach nur FM-Enthusiast seid: Schaltet ein! Los geht's am heutigen Donnerstag ausnahmsweise um 20.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für Dezember. kicker eSport

