FM 24: Die wichtigsten Attribute für das Forechecking

Angriffspressing im Football Manager. Eine Meta-Taktik, die zum Erfolg führt. Um die Spielform zu meistern, ist jedoch Know-How von Nöten - Fettnäpfchen gibt es viele. Wir zeigen euch acht Attribute, auf die ihr achten müsst.

Das erste Fettnäpfchen steht schon auf dem Weg zur digitalen Taktiktafel bereit. Denn bevor es an diese geht, solltet ihr einen genauen Blick auf euren Kader werfen. Ist dieser überhaupt in der Lage, die Anforderungen des Angriffspressings umzusetzen? Im ersten von zwei Teilen zum Forechecking erläutern wir euch, auf welche acht Attribute ihr achten müsst.

Der erste Schritt beginnt im Kopf

"Fußballspiele werden im Kopf entschieden" - ein Sprichwort, das sich schon häufig bewahrheitet hat. Für ein im FM erfolgreiches Forechecking liegt der Schlüssel tatsächlich zwischen den Ohren. Denn: Immer wieder anlaufen, kostet Kraft.

Das heißt: Auf dem digitalen Rasen sollten eure Akteure sowohl zielstrebig als auch einsatzfreudig - und ganz wichtig - gut im Team arbeiten können. Einzelgänger, die gern ihr eigenes Ding durchziehen und im Rampenlicht stehen wollen, sind für diese Taktik nicht geeignet.

Denn sie steigern die Fehlerquote, wodurch der Gegner den Nachteil der Spielform offenlegen kann. Befreit er sich beispielsweise aus den Pressingzonen, kann er mit einem langen Ball schnell Angriff und Mittelfeld überspielen.

Schnelligkeit sowohl für Offensive als auch Defensive

Da Fehler grundsätzlich nicht gänzlich vermieden werden können, ist es wichtig, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Eine habt ihr ohnehin bereits. Denn allein für die Offensive ist es unerlässlich, dass eure Spieler schnell sind und eine hohe Beschleunigung sowie Ausdauer haben.

Nimmt euch der Gegner den Ball ab, können eure temporeichen Angreifer schnell auf einen Ballverlust reagieren und ins Gegenpressing gehen. Essenziell sind Beschleunigung und Sprint auch bei den Verteidigern. Sollte die gegnerische Mannschaft mit einem Ball hinter die Abwehrreihe gelangen, wären die Verteidiger in der Lage, im Laufduell mitzuhalten oder aufzuholen.

Technisch versierte Spieler sichern auch ab

So wichtig die Mentalität und die Physis sind, sollten eure Akteure auch mit dem Ball etwas drauf haben. Denn in der Regel geht es darum, nach der Balleroberung schnell umzuschalten, weshalb das Tempo des Passspiels höher ist.

Entsprechend ist ein guter erster Kontakt von Nöten, was zweierlei Gründe hat. Denn braucht ein Akteur zu viel Zeit, um das Spielgerät zu kontrollieren, ist der offensive Vorteil möglicherweise dahin. Außerdem steigt die Gefahr eines Ballverlustes, gerade wenn der Gegner ins Gegenpressing geht. Zusätzlich zum guten ersten Kontakt sollten die Offensivspieler über ein gutes Passspiel verfügen.

Zusammenfassend solltet ihr auf folgende acht Attribute achten, wenn eurer Angriffspressing erfolgreich sein soll: Zielstrebigkeit, Einsatzfreude, Teamwork, Schnelligkeit, Beschleunigung, Ausdauer, erster Kontakt und Passen. Ist euer Kader schließlich in der Lage, Forechecking umzusetzen, könnt ihr an die Taktik gehen. Was es dort zu beachten gilt, erklären wir euch in Teil zwei.