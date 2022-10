FM 23: "Schwierigster FM aller Zeiten" - Champions-League-Hymne im Spiel?

Vergangene Woche durften wir in London den Football Manager 2023 anspielen. Wir zeigen euch unseren ersten Eindruck einiger Features.

Was kann der neue FM? kicker eSport

Im neuen Teil der Football-Manager-Reihe dreht sich vieles um den europäischen Spitzenfußball. Entwickler Sports Interactive konnte sich die Lizenzen rund um Champions, Europa und Conference League sichern.

Viel diskutiert wurde innerhalb der FM-Community, ob die Hymnen, speziell die der Champions League, vor Anpfiff ertönen. Eine berechtigte Frage, die die Entwickler in der Ankündigung unbeantwortet ließen, denn: Der FM kommt bisher gänzlich ohne Musik aus.

Diese und weitere Fragen können wir beantworten. kicker eSport reiste vergangene Woche nach London zu Sports Interactive und spielte den FM 23 an.

Dynamische Einschätzungen bei der Auslosung

Vorausgeschickt: Die Inhalte der UEFA-Wettbewerbe noch nicht final. Verband und Entwickler befinden sich noch im Austausch, Änderungen sind möglich. Dementsprechend war es uns nicht gestattet, Aufnahmen von Szenen mit UEFA-Bezug zu machen.

Die Optik ist noch geheim, ob die Hymnen im Spiel sind, können wir euch verraten: Ja, sind sie - und das nicht nur im Stadion. Denn bereits vor der Auslosung wird ein kurzes Intro mit jenen ikonischen Klängen eingespielt.

Ganz in Königsklassen-Stimmung gebracht, folgt das Kugelziehen und Hoffen, nicht in einer Hammergruppe zu landen. Wie gewohnt findet die Auslosung im Live-Ticker-Format statt, es gibt also keine 3D-Sequenzen. Allerdings führt ein Host durch das Prozedere, gibt immer wieder Informationen und Einschätzungen.

Gerade diese Einschätzungen und Informationen wird bei längerer Spielzeit und Erfolgen ein reizvolles Feature, denn es ist dynamisch. Feiert ihr beispielsweise Erfolge, finden diese Erwähnung - es sind also keine Standardphrasen, die stetig wiederholt werden. In unserem Test brillierte zwar Erling Haaland bei Manchester City, doch die Leistungen des Klubs stagnierten. Platz 11 - Krise. Das griffen verschiedene Kommentatoren auf, die ebenfalls die Teams und Paarungen einschätzen.

Königsklassen-Stimmung zum falschen Zeitpunkt

Ist schließlich der Tag gekommen und die erste Partie in der Königsklasse steht an, ist auch in Sachen Übertragung alles im Champions-League-Stil. Die Werbetafeln bei der Pressekonferenz, in der Mixed-Zone, im Stadion - dazu das große Wappen über dem Anstoßkreis.

Zwei Fehler verhindern, vollkommen im Fieber zu sein. Zum einen bleibt das Wappen am Anstoßkreis am Boden - normalerweise wird es während der Hymne geschüttelt. Zum anderen beginnt die Hymne bereits beim Lauf aufs Feld. Eigentlich drückt die Regie erst den Play-Button, sobald alle Teams in einer Reihe aufgestellt sind, wie bei Nationalhymnen eben.

Realistischere Abläufe - "schwierigster FM aller Zeiten"?

Musik ausgeklungen, Spiel angepfiffen fällt schnell ins Auge: Die Sequenzen laufen flüssiger. Beispielsweise können die Kicker einen Ball nun mit der Brust annehmen und als Pass weiterspielen. Zuvor waren diese Abläufe abgehackt. Auch wenn das Gameplay im FM eher zweitranging ist, sind die neuen Animationen deutlich besser anzusehen.

Gleiches gilt für die Torhüter, die nun auch den Fuß zur Abwehr nutzen. Das trägt zum optischen Realismus bei, wirkt jedoch noch nicht ausgeklügelt. Hin und wieder kam es vor, dass der Keeper einen Schuss mit dem Fuß parieren wollte, bei dem eigentlich ein Hechtsprung notwendig wäre.

Nicht nur an der KI der Spieler wurde gearbeitet, sondern auch an der der Trainer. Genauer gesagt wurden die meisten je nach Stärke intelligenter gemacht. Das heißt: Ein gegnerischer Jürgen Klopp reagiert anders auf euer Live-Coaching als ein Trainer der zweiten Liga. Zumindest was den Liverpool-Trainer betrifft, können wir das bestätigen.

Im Spiel gegen Manchester City war das von Liverpool bekannte Forechecking zu sehen. Allerdings standen die Reihen nicht hoch, sondern tiefer und kompakter. Ihr Ziel: Keine Räume zulassen, da die "Citizens" mit passstarken Spielern ausgestattet sind. Würde das das hochstehende Pressing nicht funktionieren, könnte unser trainiertes Team schnell Räume freispielen. Andrew Sinclair, PR-Executive von Sports Interactive, sprach in diesem Zuge gar vom "schwierigsten FM aller Zeiten".

Zusätzlich zu den Matchplänen braucht es Vorbereitungen auf gewisse Szenarien. Wie könnte der Gegner reagieren, wenn die Ausrichtung gewechselt oder die Formationen umgestellt wird? Wie kann ich durch solche Aktionen Schwächen des Gegenübers offenbaren?

FM 23 - schwierig, in der Tat

Taktische Überlegungen, Trainingssteuerung, Scouting, Transfers - das Hausaufgabenheft im Football Manager ist gefüllt. Schon bei diesem Test wird klar: Es braucht viel Zeit und Hingabe, um im Spiel erfolgreich zu sein.

Wer diese Zeit mitbringt und sich dafür begeistern kann, wird sich schnell in die Simulation verlieben. Für Casual-Spieler, die nebenher mit ein paar Freunden eine Saison spielen wollen, ist das definitiv nicht.

Authentische europäische Spitzenwettbewerbe, flüssigere Animationen und intelligentere Trainer. Unser Ersteindruck vom neuen Football Manager überzeugt. Erhältlich ist FM ab dem 8. November auf PC, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch, iOS und Android.