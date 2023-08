FM 23: Diese fünf Mods verbessern das Football-Manager-Erlebnis

Community-Mods erweitern den Football Manager 2023 um zusätzliche Ligen, erhöhen den Realismus - und können sogar das größte Fußball-Trauma des FC Bayern München in die Gegenwart holen.

Packt den Reisepass ein: Per Mod könnt ihr im FM auch in exotischen Ligen anheuern. kicker eSport/Kelly Sikkema

Mehr Länder, Ligen und Realismus gefällig? Mit Mods aus der Community lässt sich der Football Manager 2023 in vielerlei Hinsicht erweitern. Wir stellen euch fünf Mods vor, die ein ganz neues Spielerlebnis eröffnen.

Um den Football Manager modden zu können, müsst ihr ihn auf PC spielen - also entweder über Steam, Epic Games oder den Microsoft Store respektive Game Pass.

Kimmich & Co. in der Nationalmannschaft

Aus Lizenzgründen werden von Haus aus nur graue, fiktive Spieler in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Das könnt ihr jedoch mit der sogenannten Fake.lnc beheben. Nach Installation nominiert der Bundestrainer im Football Manager wieder Kimmich, Musiala & Co. Außerdem bekommen etliche Vereine, Wettbewerbe und Auszeichnungen ihren realen Namen. Wichtig: Um den Download zu sehen, müsst ihr angemeldet sein.

Über Den Autor Tery Whenett ist Gründer von FM.Zweierkette.de . Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette - und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel.

FM-Wanderlust? Fußball weltweit erleben

Falls euch die Ligen-Auswahl im Football Manager zu klein erscheint, schickt euch die Mod "Around the Globe" auf Weltreise. Sie sorgt dafür, dass ihr in allen Ländern Europas, Afrikas, Asiens und Südamerikas spielen könnt, die dem FM 23 bekannt sind. Wollt ihr eure Trainerfähigkeiten also mal ganz woanders beweisen - hiermit könnt ihr das Projekt in Angriff nehmen.

"Around the Globe" schaltet unter anderem die Saudi League frei. Dave/Sports Interactive

Barcelona 1999: Das große Bayern-Trauma

Eine Reise in die Vergangenheit ermöglicht Modder 'TheMadScientist' mit seinen Retro-Datenbanken. Für den FM 23 hat er die Saison 1998/99 zu neuem Leben erweckt. Manchester United mit Beckham, Scholes und Giggs, die AC Parma mit Cannavaro, Thuram und Crespo oder der FC Bayern mit Matthäus, Effenberg und Basler - die Datenbank steckt voller Legenden, deren Geschichte ihr neu schreiben könnt.

Ticketpreise in Syrien - mehr Realismus wagen

Das "Realism Megapack" gehört zu den detail- und umfangreichsten Mods aus der FM-Community - und zu den beliebtesten. Denn Ersteller 'Daveincid' möchte den Football Manager so realistisch wie möglich gestalten - auf allen Ebenen. Dafür hat er von Transfervorlieben, Verletzungswahrscheinlichkeiten und Steuersätzen bis hin zu Ticketpreisen in Syrien Hunderttausende Parameter editiert. Um die Qualität seiner Files sicherzustellen, überprüft er in Langzeit-Simulationen die Auswirkung jeder Änderung.

Sterne statt konkreter Werte - so sieht der "StarAttributes"-Skin aus. sebastian_starttrbts/Sports Interactive

Echte Trainer-Erfahrung: Ein Skin ohne Attribute

Apropos Realismus: Echte Fußball-Trainer können ihre Spieler nicht nach Attributen bewerten. Das könnt ihr im Football Manager nachstellen. Der Skin "StarAttributes" blendet die Werte aller Attribute aus. Stattdessen seht ihr nur einen farbigen Stern, der eine ungefähre Qualitätsstufe angibt. Wodurch ihr euch stärker auf Statistiken, eure Datenanalysten und das eigene Urteil über einen Spieler verlassen müsst.