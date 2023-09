Flutsch-Finger, Ecken-Trick und Distanzkracher bringen Milan den Sieg

Serie A - Highlights by DAZN 27.09.2023

5:11Dieses Gastspiel in Cagliari stellte Milan vor einige Schwierigkeiten. Die Hausherren starteten mit guten Chancen, ließen diese aber liegen und gingen dann durch einen Kracher in Rückstand. Milan antwortete jedoch - zuletzt durch Ruben Loftus-Cheek per Distanzschuss.