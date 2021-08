Flutopfer: FC Bayern spendet eine Million Euro

Der FC Bayern hat sich wie angekündigt nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit einer großen Zuwendung beteiligt. Den Opfern soll mit einer Million Euro schnell geholfen werden.

Infolge der Hochwasserkatastrophe Anfang Juli sind viele Menschen in ihrer Existenz mehr als nur bedroht. Das hat im gesamten Land eine große Anteilnahme hervorgerufen - so auch im Fußball. Ein von Robin Koch initiiertes Benefizturnier hat vor kurzem etwa 750.000 Euro erlöst.



An diesem Dienstag hat dann auch Rekordmeister Bayern München wie bereits angekündigt gespendet und für Nordrhein-Westfalen als auch für Rheinland-Pfalz jeweils einen Scheck von 500.000 Euro überreicht - demzufolge eine Million Euro insgesamt.



"Es war uns wichtig, unbürokratisch Hilfe zu leisten"

FCB-Präsident Herbert Hainer und Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender bei den Münchnern, haben die symbolischen Schecks "überreicht".



"Wenn eine so große Not entsteht, muss unsere Gesellschaft zusammenstehen und Hilfe leisten", wird Präsident Hainer in der offiziellen Vereinsmitteilung bezüglich der großen Spende zitiert. "Wir können uns die Verzweiflung der Menschen, die so ein Unglück erlebt haben, kaum vorstellen und wollen ihnen mit der Hilfe zeigen, dass der FC Bayern solidarisch an ihrer Seite steht." Der frühere Bayern- und DFB-Torwart Kahn ergänzte: "Die Bilder, die wir speziell aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen haben, haben uns alle beim FC Bayern schockiert. Es war uns wichtig, den betroffenen Menschen schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten."



Ferner wurden bereits vor vier Wochen noch 100.000 Euro über den FC Bayern Hilfe e.V. an Flutopfer im Bundesland Bayern gespendet. Und auch ein Flutopfer-Benefiz-Spiel zwischen Schalke und dem deutschen Rekordmeister steht noch an. Einen Termin gibt es aber noch nicht.