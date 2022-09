Flutlicht, HSV, ausverkauft: Verlängert Kiel die Serie?

Acht Zweitliga-Vergleiche stehen zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV zu Buche, verloren haben die Störche noch nie. Marcel Rapp hat sich für eines der Saison-Highlights am Freitagabend (18.30 Uhr) "wie immer etwas überlegt".

1:0 siegten Kiel und Marcel Rapp in der vergangenen Saison zu Hause gegen den HSV. Wie wird's diesmal? IMAGO/Sascha Janne

Für das "besondere Spiel" gegen den HSV ist Rapp "voller Vorfreude", wie der Kieler Coach auf der Spieltags-PK am Donnerstag wissen ließ. Der 43-Jährige hat die ebenfalls besondere Stimmung, die durch die Flutlicht-Atmosphäre am Freitagabend (18.30 Uhr) und (natürlich) ein ausverkauftes Haus noch einmal Extranoten erfährt, letztes Jahr schon einmal erlebt - und denkt sicherlich gerne an den 1:0-Erfolg vor den eigenen Fans zurück.

Rückblick auf die letzte Saison: HSV scheitert am Kieler Abwehrbollwerk

Beton hatte Holstein dabei gegen offensiv ausgerichtete Hamburger angerührt und mit dieser Methode und brutaler Effizienz den Aufstiegsträumen der Walter-Elf am 29. Spieltag einen herben Dämpfer versetzt. Die spielerischen Voraussetzungen könnten diesmal ähnlich sein, denn Rapp weiß um den unverändert ballorientierten und offensiven Stil der Hamburger. Hat er sich erneut ein Defensivkonzept überlegt? Grundsätzlich denke man bei jedem Gegner darüber nach, wie man diesem begegnen wolle, meinte Rapp, der auf eine "gute Trainingswoche" zurückblickt. "Wie hoch wir diesmal verteidigen, haben wir uns auch überlegt", ließ er sich nicht genau in die Karten schauen.

Wir werden alles auf dem Platz lassen und topmotiviert sein. Marcel Rapp

Offenbart der HSV, gegen den die Bilanz bei drei Siegen und fünf Remis liegt, mit seiner Dominanz die eine oder andere Schwäche, könnten die Kieler dies im Umschaltspiel oder den einen oder anderen hohen Ballgewinn ausnutzen, hofft Rapp. "Wir werden alles auf dem Platz lassen und top motiviert sein", verspricht der Holstein-Coach, der noch um den angeschlagenen Benedikt Pichler (muskuläre Probleme) bangt. Dass eine "besondere Leistung nötig" und man dazu auch in der Lage sei, "haben wir in der Vergangenheit bewiesen". Gelingt dies erneut, "dann ist die Chance da, dass wir die Serie ausbauen".