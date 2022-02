Flutlicht, Fans, Fernschuss-Hammer: Mohr & Co. schwärmen über "geilen" Abend in Heidenheim

Dank eines 3:1-Erfolgs gegen Hannover 96 schiebt sich Heidenheim vorerst auf den Relegationsplatz. Für Tobias Mohr aus mehreren Gründen ein besonderer Abend.

Es lief die 48. Minute zwischen dem 1. FC Heidenheim und Hannover 96, als Tobias Mohr aus Heidenheimer Sicht das absolute Highlight des Abends setzte: Aus gut 35 Metern nahm der 26-jährige Aachener Maß und feuerte ein Geschoss zum 3:1-Endstand in die Maschen der 96er. "Ich hab den Ball echt super getroffen", fasste Mohr nach Abpfiff recht trocken zusammen, bevor er dann doch etwas ins Schwärmen geriet: "Dass es so gut funktioniert heute, ist natürlich einfach geil." Womit der Mittelfeldakteur aber auch die Rahmenbedingungen des ganzen Abends meinte: "Gerade ein Flutlichtspiel an einem Freitagabend ist ein Highlight für einen Fußballer - mit Fans umso mehr."

"Super Kommunikation" in der Defensive

Dem pflichtete auch Mitspieler Tim Siersleben bei, für den es "nichts Schöneres als einen Sieg an einem Freitagabend vor Zuschauern" gebe. Neben Mohr, der nach einem Doppelpack in der Saison 2018/19 für Fürth überhaupt erst zum zweiten Mal in seiner Karriere zwei Tore in einem Spiel erzielen konnte, war für Innenverteidiger Siersleben naturgemäß auch die Defensivarbeit des FCH ein Erfolgsgarant: "Wir haben in der Defensive eine super Kommunikation. Wir verstehen uns sehr gut und das passt super", erklärte er das Erfolgsrezept.

Diese Leistung war nicht selbstverständlich, ich kann nur sehr gute Zeugnisse ausstellen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt

Lob erhielt die Abwehrreihe auch von Trainer Frank Schmidt, der befand, dass man nach dem 3:1 "hinten nichts mehr zugelassen" hätte. Nicht nur deshalb müsse er "meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen": "Diese Leistung war nicht selbstverständlich, ich kann nur sehr gute Zeugnisse ausstellen". Schlussendlich kam aber auch er nicht umhin, den spektakulärsten Moment des Abends besonders hervorzuheben: "Das war ein Traumtor, aber Tobi wollte es auch so". Dies sehe man "auch im Training immer wieder". Für Schmidt sei Mohrs linker Fuß "eine Waffe".

Diese wird Mohr im Sinne seines Trainers zukünftig sicherlich öfter zeigen dürfen. Natürlich, weil ein solches Traumtor ein "Geniestreich" (FCH-Keeper Kevin Müller) ist, den jeder gerne sieht. Aber vor allem auch, damit die Heidenheimer längerfristig in den Top 3 landen.