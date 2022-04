Flutlicht-Ausfall führt zu Abbruch in Siegen - Gütersloh nimmt Sprockhövel die letzte Chance

Die Sportfreunde Siegen steuerten am Donnerstag gegen die SpVgg Vreden auf einen 2:0-Heimsieg zu, ehe das Flutlicht für einen Spielabbruch sorgte. Das fiel bei der Vergabe des letzten Aufstiegsrunden-Tickets aber nicht weiter ins Gewicht, weil der FC Gütersloh gegen die TSG Sprockhövel Schützenhilfe leistete.

Ein Fußballverband hat seit jeher unparteiisch zu sein, doch womöglich haben einige Funktionäre beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) aufgeatmet, dass die TSG Sprockhövel am Donnerstag dem FC Gütersloh unterlag.

Warum? Bei den Sportfreunden Siegen musste das Spiel gegen die SpVgg Vreden in der 89. Minute beim Stand von 2:0 abgebrochen werden, weil das Flutlicht den Geist aufgab. Bei einem Sprockhöveler Sieg hätte die Entscheidung des Sportgerichts, wie die Siegener Partie zu werten ist, richtig Brisanz bekommen, denn dann hätte sich womöglich am grünen Tisch final entschieden, ob die Sportfreunde oder doch die TSG in die Aufstiegsrunde einziehen dürfen. Zusätzliche Brisanz: Da am Wochenende schon Auf- und Abstiegsrunde beginnen, drängt die Zeit massiv. Doch so oder so, Siegen ist für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

Die Sportfreude Siegen erarbeitete sich die 2:0-Führung durch Treffer von Fünfsinn (3.) und Walter (33.). Rund 500 Zuschauer waren schon in Feierlaune, als es am Kunstrasenplatz am Leimbachstadion dunkel wurde.

FC Gütersloh muss eine Stunde warten

Auch in Gütersloh stand es nach 89 Minuten 2:0, das Spiel gegen Sprockhövel konnte vor 458 Zusehern allerdings regulär beendet werden. Von Beginn an hatte der FCG das Heft des Handelns in den eigenen Händen. Dreh- und Angelpunkt war Bartling, der nach einer Viertelstunde nach einem Stockfehler des Gegners knapp verpasste und in der 23. Minute Haeder in Szene setzte, der schon an Torwart Tim Michels vorbei war, doch den Ball neben den Kasten setzte. Nach einer halben Stunde lenkte Tim Michels einen Freistoß von Manstein mit den Fingerspitzen über die Latte. Haeder blieb in der 58. Minute bei einer weiteren Großchance zweiter Sieger gegen den Torwart, doch zwei Zeigerumdrehungen später gingen die Gütersloher dank eines Foulelfmeters in Führung, Yahkem verwandelte. In der 77. Minute schlug Bartling eine präzise Ecke auf Beuckmann, der per Kopf auf 2:0 erhöhte. Dabei blieb es auch.

Der 1. FC Kaan-Marienborn hätte für den Sprung an die Tabellenspitze einen zweistelligen Sieg beim Holzwickeder Sport Club benötigt. Ein solches Torfestival erwarteten bei den "Känern" wohl nur die größten Optimisten, aber ein Sieg war sicherlich eingepreist. Nach 90 Minuten musste sich der FCKM beim Kellerkind mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Das Chancenplus der ersten Halbzeit konnte der vor dem gegnerischen Tor etwas hektisch agierende Favorit nicht ummünzen. Kurz nach der Pause schlug es hinten ein, Hoppe stocherte den Ball nach einem Freistoß über die Linie. Doch nicht einmal 180 Sekunden später netzte Hoffmann zum Ausgleich ein. Kaan-Marienborn drängte fortan vehement auf den Sieg, aber der Ball landete nur noch einmal nach einem Stürmerfoul im Tor, sodass die Partie 1:1 ausging.

Seinen ersten Sieg im Kalenderjahr 2022 feierte der RSV Meinerzhagen auswärts beim TuS Ennepetal. Schon in der 1. Minute erzielte Pflüger das 1:0. Akhabach steuerte in der 20. Minute das 2:0 nach. Mit dem 3:0 durch Dissing (53.) war im Duell der beiden Abstiegsrunden-Teilnehmer endgültig alles klar.

Dahlke trifft für Preußen Münster II

In die Abstiegsrunde wird auch der SC Preußen Münster II einziehen. Das hinderte die Mannschaft von Trainer Kieran Schulze Marmeling aber nicht daran, den über dem Strich rangierenden Sportverein Schermbeck mit 3:0 nach Hause zu schicken. Dahlke, der vorzugsweise in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kommt, markierte in der 18. Minute nach einem Querpass die Führung. In der 48. Minute wiederholte sich die Münsteraner Vorgehensweise, diesmal hielt Selutin nach einem Querpass seinen Fuß hin. Der 3:0-Endstand war Frieling vorbehalten (70.).