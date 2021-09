Flum fühlt sich "als Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft"

Mit 33 Jahren ist Kapitän Johannes Flum der Routinier bei der U 23 des SC Freiburg. Nach über 200 Spielen in den ersten beiden Spielklassen ist er nun als Mentor für seine jungen Teamkollegen gefordert, wie er dem DFB erzählte.

Johannes Flum durchlief die Jugendmannschaften des SC Freiburg und spielte in der Profimannschaft des SC, ehe es ihn nach Frankfurt und St. Pauli zog. Sieben Jahre und 131 Bundesliga-Einsätze später zog es ihn letztes Jahr wieder in den Breigau. Aber nicht etwa zur Profimannschaft, sondern zur U 23 des SC. Hier ist der inzwischen 33-jährige Kapitän und möchte der Mannschaft mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Erfahrung für die Youngsters

Nach der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest, steht die Freiburger U 23 vor einem schweren Jahr in der 3. Liga. Mit seiner Erfahrung kann Flum den jungen Spielern dabei in vielen Situationen helfen und die Mannschaft auf dem Platz zusammen halten. "Ich fühle mich definitiv nicht nur als Spieler, sondern auch als Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft", sagt der 33-Jährige im Interview mit dem DFB. Zusammen mit seinen Mitspielern Sandrino Braun-Schumacher (33) und Vincent Vermeij (29) nehme er automatisch die Rolle des Mentors in der Mannschaft an, auch neben dem Platz.

Mit 21,5 Jahren Altersdurchschnitt stellt Freiburg II die jüngste Mannschaft, neben Dortmund (ebenfalls 21,5 Jahre). Flum, auch aus der Freiburger Jugend stammend, kennt den Plan der meisten Youngsters. Die U 23 sei weiterhin das "Sprungbrett zu den Profis", mit einem Unterschied. "Das Niveau ist heute allerdings noch höher als damals", befindet das Breisgauer Eigengewächs. Während Flum sich mit der Profimannschaft des SC in der 2. Liga behauptete, können die hochgezogenen Jugendspieler nun bereits ab einem Alter von 18 Jahren in der 3. Liga Erfahrungen sammeln. "Daher ist die Plattform in der 3. Liga super", sagt er.

Dennoch kennt der zentrale Mittelfeldspieler die Schwierigkeiten einer jungen Profi-Karriere: "Ganz wichtig ist der Faktor Geduld." Es sei ein längerer Prozess. Manche Talente ziehe es früher in die Profimannschaften und in höhere Ligen, bei anderen brauche es sein Zeit oder passiere nie. Diesen Prozess sollten die jungen Spieler geduldig mitmachen, der Kapitän weiß jedoch, dass das nicht einfach ist.

Karriere nach der Karriere

In der laufenden Saison belegt Freiburg II nach sechs Spielen den 16. Tabellenlatz der 3. Liga. Der Kapitän blickt nicht allzu negativ auf die Spiele zurück. "Wir waren in keinem Spiel richtig unterlegen und hatten immer unsere guten Momente." Am Freitag (19 Uhr) steht mit dem Gastspiel beim SV Meppen die nächste Partie für Flum und die Breisgauer an.

Flums Vertrag bei der U 23 des SC läuft noch bis Ende dieser Saison. Pläne für eine Karriere nach der Profilaufbahn hat der Rechtsfuß aber bereits. "Ich will auf jeden Fall die Trainerscheine machen, weil mich das sehr interessiert. Ich kann mir gut vorstellen, Trainer zu werden", sagt der 33-Jährige, der sowohl in der Jugend als auch in der Profimannschaft unter Freiburg-Coach Christian Streich kickte.