Flugtaxi: Bruchlandung oder Höhenflug?

Passagierdrohnen, so die kühne Vision, sollen verstopfte Städte entlasten, indem sie Pendler oder eilige Geschäftsleute zügig durch den Luftraum ans Ziel bringen. Ob das tatsächlich eine realistische Vorstellung ist, ist jetzt Gegenstand einer Studie gewesen.

Viel Spott ist Dorothee Bär (CSU), Staatsmininisterin für Digitalisierung, zuteil geworden, als sie im Jahr 2018 das Flugtaxi propagiert hat. Tatsächlich gibt es weltweit aber bereits rund 100 solcher Projekte. Der Volocopter aus Bruchsal ist eines, Lilium aus Weßlingen ein anderes.

Auf den Finanzmärkten erlebt das Thema auch schon einen Höhenflug. Nicht aber in der Realität: Von diversen Testflügen einmal abgesehen, sind die meist vier- bis fünfsitzigen, elektrischen und perspektivisch autonomen Passagierdrohnen bislang eine Luftnummer geblieben.

Fliegen wie heute Taxifahren

Inwieweit sich das in Zukunft noch ändern kann, hat nun eine Studie der Strategieberatung Porsche Consulting ausgelotet. Potenzial sei in den kommenden 15 Jahren durchaus da, heißt es, weite Teile der Bevölkerung könnten vertikale Fluggeräte dann nutzen wie heute ein Taxi. "Damit Lufttaxis für alle Realität werden, braucht es allerdings mutige Pioniere mit Verantwortungsbewusstsein, langem Atem und tiefen Taschen", sagt Gregor Grandl, Autor der Studie, aber auch.

Vision von Hyundai: Autonome Shuttles steuern "Hubs" an, an denen Flugtaxis abheben und landen. Hyundai

Große Fragezeichen stehen noch hinter den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der benötigten Infrastruktur, "obendrein spielen die Themen Sicherheit und gesellschaftliche Akzeptanz eine enorme Rolle", wie Grandl konstatiert.

Um wirtschaftliche Relevanz zu erreichen, müsste täglich mindestens eine halbe Million Passagiere ein Flugtaxi in Anspruch nehmen, was wiederum zwischen 1000 und 2500 Start- und Landeplätze in bis zu 60 entsprechend geeigneten Städten erforderlich machen würde.

Erschwingliche Preise als Voraussetzung

Ein solches Passagieraufkommen ist wohl nur dann zu erreichen, wenn der Drohnenflug so erschwinglich wird, dass ihn sich tatsächlich viele Fluggäste leisten können. Und ob es wirklich einen Fortschritt bedeutet, wenn statt verstopfter Straßen in den Städten dichtes Geschwirre über den Metropolen herrscht, ist noch eine ganz andere Frage.

"Die Mobilität der Zukunft braucht weitere Ideen und Konzepte", sagt Federico Magno, Chef des Bereichs Mobility bei Porsche Consulting, denn auch Selbst unter optimalen Bedingungen, so schätzt die Studie, werden Lufttaxis bis 2035 keine 0,3 Prozent am globalen Mobilitätsmarkt erreichen. Nach dem großen Abheben hört sich das nicht an.