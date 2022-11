Flügelwechsel erneut als MSV-Erfolgsgarant? Ziegner warnt vor Bayreuth

Nach dem Sieg in Wiesbaden will der MSV Duisburg seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Bayreuth sollen die nächsten drei Punkte folgen.

Beim 3:1-Auswärtssieg in Wiesbaden überzeugte das Team von Trainer Torsten Ziegner - und profitierte dabei von einer taktischen Änderung: Moritz Stoppelkamp und Marvin Ajani, die beiden Flügelspieler beim MSV, wechselten in der letzten Partie häufig die Seiten und sorgten so für mehr Gefahr im Offensivspiel.

So kam es auch, dass Stoppelkamp, der in den beiden vorherigen Spielen gegen Dortmund II und Viktoria Köln auf dem linken Flügel agierte, seinen Treffer gegen Wiesbaden vom rechten Strafraumeck aus erzielte.

"Keine Sorgen" bei Mai - Gembalies pausiert

Die Personalsituation bei den Zebras hat sich im Vergleich zur letzten Woche kaum geändert: Innenverteidiger Sebastian Mai, der zu Wochenbeginn "über Gliederschmerzen geklagt hat", wird am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und bereitet seinem Trainer daher "keine Sorgen", dass ein Einsatz am Wochenende nicht möglich sein sollte.

Anders sieht es derweil bei Vincent Gembalies aus. Der 22-Jährige ist aufgrund von Knieproblemen wohl keine Option für den Spieltagskader: "Vincent Gembalies hat nach mehrmaligen Trainingsversuchen wieder über Schmerzen geklagt und ist dementsprechend aktuell auch nicht im Mannschaftstraining", erklärt Duisburgs Chefcoach.

Definitiv verzichten müssen die Duisburger weiterhin auf die Langzeitverletzten Alaa Bakir (Meniskusriss) und Benjamin Girth (Schulterverletzung).

Ziegner hat nach Bitter-Comeback die Qual der Wahl

Ein "gutes Gefühl" gebe dem Trainerstab die Rückkehr von Rechtsverteidiger Joshua Bitter, der gegen den SVWW nach überstandener Knieprellung als Einwechselspieler sein Comeback feierte: "Dadurch ist der interne Konkurrenzkampf natürlich höher."

Sowohl bei der Wahl für links hinten, als auch auf der rechten defensiven Außenbahn "wird vor allem die Trainingsleistung in den kommenden zwei Tagen entscheidend sein".

In der Offensive bieten sich dem Duisburger Coach auch weitere Möglichkeiten: Chinedu Ekene verpasste die letzte Partie krankheitsbedingt und trainiert seit Anfang der Woche wieder mit dem Team.

MSV-Coach lobt "Stehaufmännchen-Mentalität" der SpVgg

Beim Blick auf den kommenden Gegner sieht Ziegner seine Mannschaft zwar in der Favoritenrolle, warnt aber inständig vor dem Aufsteiger: "Bayreuth ist ein Team, das vor der Saison ein bisschen unterbewertet wurde. Sie haben im Laufe der Saison bewiesen, dass sie eine Art Stehaufmännchen-Mentalität besitzen - nach Niederlagen, nach Phasen, in denen es nicht so gut lief, sich immer wieder als Gruppe aufzurappeln und auch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen."

Duisburgs Trainer erwartet gegen die Spielvereinigung ein "hart umkämpftes Spiel" und will eine angesprochene "Überraschung", wie es sie unter anderem am letzten Spieltag beim Bayreuther 1:0-Heimerfolg gegen 1860 München gab, dringendst verhindern. Am Samstagnachmittag wird sich also zeigen, ob die Zebras gegen die willensstarken Bayreuther bestehen können (14 Uhr, LIVE! bei kicker).