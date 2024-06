Flügelspieler Mai entscheidet sich für Oldenburg

Nico Mai wechselt von Holstein Kiel II zum VfB Oldenburg. Für die Kieler hat der 23-Jährige 69 Spiele in der Regionalliga Nord absolviert. Oldenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schachten beschreibt den Neuzugang in einer Meldung als "schnell, technisch gut, körperlich robust". Dabei kann Mai auf dem linken Flügel offensiv wie defensiv eingesetzt werden. Bestätigt auch Mai: "Grundsätzlich ist mir wichtig, dass ich spiele. Am liebsten spiele ich links in einer Dreier- oder Vierkette, aber ich habe auch schon offensiv gespielt."