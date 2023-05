Flucht vom Rasen: Barças Meisterfeier bei Espanyol wird unschön

Dass der FC Barcelona am Sonntag spanischer Meister wurde, kam nicht bei allen gut an - erst recht nicht bei den Fans von Stadtrivale Espanyol, die ihren Unmut kundtaten.

Die Partie war gerade abgepfiffen, da bildeten Barças Spieler sofort eine Jubeltraube auf dem Platz und feierten die 27. La-Liga-Meisterschaft des Klubs. Bilder, die im Fußball normal sein sollten. Was kurz danach aber geschah, sollte nicht sein: Fans von Stadtrivale Espanyol stürmten das Spielfeld im RCDE Stadium - und Xavis Team musste umgehend in die Katakomben flüchten.

Einige Anhänger des Stadtrivalen der Blaugrana, die an diesem Abend 4:2 bei Espanyol gewonnen und sich zum Titelträger gekrönt hatten, wollten ihre Rivalen also nicht ehren. Natürlich hatte Barça direkt bei einem Derby das Feiern begonnen, doch der FCB hätte mit Sicherheit überall in dieser Form gejubelt.

Xavi zeigt teilweise Verständnis

Coach Xavi sah dies ähnlich, "die Feier ist normal". Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler war aber auch einsichtig. Er "verstehe, dass wir nicht in unserem Stadion sind und nicht respektlos sein dürfen", meinte er im Anschluss an den Derbysieg, bei dem der mit 21 Treffern Führende der Torschützenliste Lewandowski einen Doppelpack erzielt hatte. "Ich weiß, dass das schwierig zu kontrollieren ist. Ich habe den Spielern gesagt, dass sie jetzt besser schnell reingehen." Dort ging die Party laut dem Trainer weiter.

Laporta will Messi und ehrt "großartigen" Xavi

Die Erleichterung beim neuen Champion ist groß. Barças 27. Meistertitel - der erste seit 2019 - steht bereits vier Spieltage vor Saisonende fest. 14 Punkte beträgt der Vorsprung der Katalanen auf den großen Rivalen Real Madrid bereits jetzt, der FCB ist nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

"Das fühlt sich sehr gut an", erklärte Präsident Joan Laporta - der offiziell Vereinsikone Lionel Messi zurückholen möchte -, "weil wir sehr hart dafür gearbeitet haben." Coach Xavi sei für den Erfolg eminent wichtig. "Er kennt nicht nur den Fußball, sondern auch den Klub und den Stil. Er hat eine entscheidende Rolle gespielt und verdient Glückwünsche. Wir haben einen großartigen Trainer."

Bus-Korso mit beiden Meisterteams geplant

Großartig werden soll auch die richtige Meisterfeier des FCB, der in Barcelona einen - diesmal hoffentlich friedvollen - Bus-Korso plant. Dabei sollen die Titel der Herren- und Frauenmannschaften (die dominanten Damen sicherten sich schon im April die Meisterschaft) zelebriert werden. Gemeinsam mit tausenden Fans werde ein Bus-Korso stattfinden, am Montag ab 18 Uhr. An der rund acht Kilometer langen Strecke durch die katalonische Hauptstadt sollen verschiedene Musikgruppen auftreten.