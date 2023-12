Fluch und Segen für Julian Alvarez

In gut einem Monat, am 31. Januar, feiert Julian Alvarez seinen 24. Geburtstag. Seine Titelsammlung ist bereits beachtlich, doch nun soll eine weitere Trophäe dazukommen: der Pokal für die Klub-WM. Über einen Weltmeister auf der Suche nach sich selbst.

Das Champions-League-Spiel Anfang Oktober in Leipzig beschreibt die Situation von Julian Alvarez ganz gut. Nicht perfekt, weil er dort zunächst auf der Bank saß, obwohl er in dieser Saison meistens von Beginn an spielt, aber auf eine Weise doch treffend, da Alvarez eben nicht auf eine Rolle oder eine Position festzunageln ist.

Vor allem aber: Weil er traf. Und wie! Aus dem Stand, mit eher ungünstiger Position zum Ball, suchte er blitzschnell eine neue Körper- und Fußhaltung, die es ihm ermöglichte, die Kugel zum 2:1 für die Skyblues ins Netz zu schlenzen, fünf Minuten nach seiner Einwechslung. Zum 3:1-Endstand in der Nachspielzeit servierte er ideal für Jeremy Doku.

Alvarez' Problem heißt Haaland

Alvarez kann so vieles sein: Mittelstürmer, das ist er eigentlich, Flügelspieler, Zehner. Gefährlich im Strafraum, aber auch im Konterspiel, wenngleich das bei City ein eher selteneres Stilmittel ist. Das Problem von Alvarez jedoch heißt Erling Haaland. Denn wenn der norwegische Thor-Jäger fit ist, führt am 52-maligen Torschützen der Vorsaison natürlich kein Weg vorbei. Für Alvarez bedeutete dies lange, in die Rolle des Edeljokers zu schlüpfen, denn mit Ausnahme eines Rückstands kurz vor Schluss oder einer klaren Führung ist im Kopf von City-Trainer Pep Guardiola keine Doppelspitze vorgesehen.

Was den Coach angeht, weiß jeder, dass dieser nicht nur großzügig mit seinen Lobeshymnen umgeht, sondern diese zuweilen auch deplatziert sind, wie einst bei Bayern im Falle Rafinhas oder Dantes, weil er sie lobte, zugleich aber nicht berücksichtigte. Seine Worte über Alvarez wirken aber auch objektiv angemessen: "Er ist vor dem Tor so sicher, er bewegt sich schnell, spielt clever."

Wenngleich er - die aktuelle Flaute von acht Partien ohne Ligatreffer beweist es - sicherlich kaltschnäuziger vor dem Kasten agieren könnte. Doch unterm Strich sind die positiven Worte für den Argentinier schon deshalb angemessen, weil er eben so vielseitig ist. Wenn ein Trainer wie Guardiola ihn oftmals auf verschiedenen Positionen einsetzt, dann nicht deshalb, weil er nicht weiß, wohin mit ihm, sondern dann adelt er den Spieler für seine Vielseitigkeit. Nicht nur bei Alvarez, auch bei Bernardo Silva, Phil Foden oder John Stones ist das so.

Auf Identitätssuche

In dieser Saison agiert der Mann mit der Nummer 19 meistens im Zehnerraum. Direkt hinter Haaland oder versetzt, je nach System. Guardiola hätte den Platz im 4-2-3-1, das er zumindest so lange meistens spielen lässt, bis Kevin De Bruyne wieder an Bord sein wird, auch mit anderen Stars besetzen können, doch zumeist wählt er Alvarez, weil dieser seine Torgefährlichkeit von dort auch gut einbringen kann, weil er aber auch gegen den Ball gut arbeitet.

Diese Variabilität ist einerseits schön für Alvarez, doch sie führt auch dazu, dass er auf der Suche nach seiner eigenen Identität ist. Ebenso, dass er mit anderen Spielern verglichen wird. Mit Haaland sowieso, wenn der fehlt und Alvarez torlos bleibt. Aber auch im positiven Sinne: "Er erinnert mich an Gabriel Jesus wegen seiner Arbeitsmoral, seiner Aggressivität gegen den Ball." Sagt Guardiola. "Er erinnert mich an Sergio Aguero." Sagt Haaland. Das sind zwar Komplimente, andererseits wurde Haaland selbst aufgrund seiner einzigartigen Ausstrahlung und Klasse bisher noch selten mit jemandem verglichen.

Landet auch die Klub-WM im Trophäenschrank?

Nun steht für City, das in der Champions League mit optimalen 18 Punkten Gruppensieger wurde, aber in der Premier League den Anschluss an die Spitze nach nur einem Dreier aus den vergangenen sechs Partien etwas verloren hat, die Klub-WM an. Weltmeister ist Alvarez schon, und zwar mit Argentinien, seit Dezember 2022. Quasi integriert in eine Fabelsaison, in der er mit City am Ende das Triple holte. Nun will er auch mit seinem Klub eine WM gewinnen, die natürlich weniger Bedeutung hat, die aber auch nicht fehlen sollte auf Citys Briefpapier. Zumindest sollte das der Anspruch des teuersten Kaders der Welt sein.

Eine Startelfgarantie hat Alvarez in Saudi-Arabien angesichts seiner jüngsten Abschlussschwäche nicht, doch zumindest als Joker wird er kommen, vielleicht aber sogar auf seiner Lieblingsposition als Mittelstürmer beginnen, falls Haaland nicht rechtzeitig fit werden sollte.

Lionel Messi sagt über seinen Nationalelf-Kollegen: "Er hat uns auf spektakuläre Weise zum Gewinn des WM-Titels verholfen." Vor allem hob er damit Alvarez‘ Leistung nach dessen Doppelpack im Halbfinale gegen Kroatien hervor.

Der so Gelobte, der 2018 beim Copa-Sieg mit River gegen Boca erstmals Beachtung fand, dann aber nicht die Klub-WM gewann, ist eher ein bodenständiger Typ, meint nur: "Ich will die Fans glücklich machen, mit Toren und Vorlagen." Vielleicht ja schon an diesem Dienstag wieder gegen Urawa Red Diamonds. Alvarez ist selbst ein Diamant, der nur ab und an noch heller funkeln könnte.