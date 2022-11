Fluch über Frankreich - Dänemark spielt im "Ganzkörper-Trauerflor"

Zwei Favoriten und zwei Außenseiter: In WM-Gruppe D sind die Rollen klar verteilt. Aber haben Frankreich und Dänemark tatsächlich leichtes Spiel mit Australien und Tunesien?

Ohne Pogba und Kanté: Frankreich und der Fluch

2010 traf es Italien, 2014 Spanien und 2018 Deutschland: Bei den jüngsten drei Weltmeisterschaften kam der Titelverteidiger nie über die Gruppenphase hinaus. Ein Schicksal, das nun auch die französische Auswahl ereilt?

Da die individuelle Klasse ihresgleichen sucht, geht die Equipe Tricolore zwar als großer Favorit ins Turnier, dennoch gibt es so manches Fragezeichen. Leipzigs Christopher Nkunku, Paul Pogba und N'golo Kanté fallen verletzt aus, die Stammformation ist nicht eingespielt, und ein Mannschaftsgeist, wie ihn Frankreich vor vier Jahren zum Titel getragen hat, muss erst noch entstehen.

Von den Weltmeistern dürften deren fünf im 3-5-2 von Trainer Didier Deschamps erste Wahl sein: Hugo Lloris, Raphael Varane, Benjamin Pavard sowie Antoine Griezmann und Kylian Mbappé. Es sind klangvolle Namen, allerdings bleibt abzuwarten, wie die Individualisten im Zusammenspiel agieren. Bei der EM 2021 verabschiedete sich die Equipe Tricolore bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz.

Dänemark: Elf mit dem Zeug zur Überraschung

Bei der EM im vergangenen Jahr erst im Halbfinale an Gastgeber England gescheitert - und nun? Selten ist eine dänische Mannschaft mit derart hohen Erwartungen in ein Turnier gegangen wie dieses Mal.

"Jeder kann sehen, dass wir ein starkes Kollektiv mit großem Zusammenhalt sind. Wir spielen als Mannschaft, und jeder kämpft für das Nationaltrikot", sagt Frankfurts Jesper Lindström, der auf der linken Seite eingeplant ist. Ohnehin ist das Spiel über die Flügel das Markenzeichen Dänemarks.

Im Zentrum: Christian Eriksen. imago images

Eine besonders hohe Bedeutung kommt allerdings demjenigen zu, der im Zentrum spielt: Christian Eriksen. Der 30-Jährige führt die Mannschaft als Leistungsträger und Spielgestalter an. Mit ihm könnte sich Dänemark zur Turnierüberraschung aufschwingen.

Der Endrunde selbst stehen die Dänen allerdings sehr kritisch gegenüber. In der Heimat wird das Turnier verurteilt, die Mannschaft selbst wird so manches Spiel von Kopf bis Fuß in Schwarz bestreiten - eine Art "Ganzkörper-Trauerflor".

Australien setzt auf Physis und Wille

Australien definiert sich über Physis und Einsatzwille. Ob das aber genügt, um Frankreich und Dänemark ein Bein zu stellen?

"Wenn die Jungs rennen, kämpfen, schießen und körperbetont spielen, können wir solche Gegner auch erschüttern", sagt Nationaltrainer Graham Arnold, wohlwissend, dass seine Mannschaft um den früheren Frankfurter Ajdin Hrustic und Jackson Irvine (FC St. Pauli) klarer Außenseiter ist. Bei den jüngsten beiden Endrunden holten die Socceroos nur einen Punkt aus sechs Gruppenspielen - 2018 gegen Dänemark.

Was sich bezahlt machen könnte: Die Australier sind die klimatischen Bedingungen gewohnt. Die Mannschaft hat nicht nur die WM-Play-offs gegen Peru in Katar ausgetragen, sondern auch eine ganze Reihe an Pflichtspielen in der Golfregion.

Tunesiens Prunkstück ist die Defensive

Ein Fixpunkt im defensiven Mittelfeld der Tunesier: Kölns Ellyes Skhiri. getty images

Kompaktheit, Stabilität und taktische Disziplin: Das sind die Punkte, die Tunesien auszeichnen. Mit Dylan Bronn (US Salernitana, Serie A) und Montassar Talbi (FC Lorient, Ligue 1) verfügt die Mannschaft über zwei in Topligen erprobte Innenverteidiger. Rechts spielt der gebürtige Freiburger Mohamed Dräger, vor der Viererkette räumt der Kölner Ellyes Skhiri ab.

Die Defensive ist Tunesiens Prunkstück, das Spiel nach vorne bleibt oftmals Stückwerk. In der Offensive hängt eine Menge von Wahbi Khazri (HSC Montpellier) ab.