Genialer Kucherov, eiskalter Colton: Sunrise vier Sekunden vor Schluss in Schockstarre

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat auch das zweite Auswärtsspiel beim Bundesstaat-Rivalen Florida Panthers gewonnen. Das Siegtor in Sunrise fiel kurz vor der Schlusssirene.

Die "Bolts" haben auch im zweiten Florida-Derby die Nerven behalten und die Panthers durch einen 2:1-Auswärtssieg in ein 0:2-Loch gestützt. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig.

Der Titelverteidiger setzte den entscheidenden Stoß in diesem Spiel erst ganz spät: 3,8 Sekunden vor Schluss überwand Ross Colton nach einem No-Look-Pass von Nikita Kucherov Panthers-Goalie Sergei Bobrovsky über dessen rechte Schulter zum 2:1. Zu spät für die Hausherren, um darauf noch zu antworten. "Wenn du mit Kucherov auf dem Eis bist, musst du mit allem rechnen", sagte der überglückliche Matchwinner nach dem Spiel.

Tampa Bay hat nun zwei Heimspiele vor der Brust gegen das mit 58 Siegen beste Team der Regular Season und kann damit das Weiterkommen in eigener Halle bereits sicherstellen. Der Champion war im ersten Abschnitt durch

Avs erstmals in den Play-offs geschlagen

Die favorisierten Colorado Avalanche haben in der zweiten Runde der Play-offs den Ausgleich kassiert. In der Halbfinal-Serie der Western Conference gegen die St. Louis Blues verlor das Team mit dem Augsburger Nico Sturm (sieben Minuten Eiszeit) daheim 1:4.

Für die Avalanche, im Westen der Liga das beste Team der Hauptrunde, besiegelten zwei Tore von David Perron sowie Treffer von Jordan Kyrou und Brandon Saad die erste Play-off-Niederlage in dieser Saison. Vor den anstehenden Auswärtsspielen in St. Louis am Samstag und Montag steht es nun 1:1.