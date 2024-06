Draisaitls möglicher Finalgegner: Panthers spielen erneut um den Stanley Cup

Den vorletzten Schritt auf dem Weg zum Stanley Cup haben die Florida Panthers mal wieder erfolgreich gemacht. Reicht es nach dem 4:2 in der Serie gegen Dallas allerdings auch endlich für den letzten?

Es ist vollbracht. Die Florida Panthers greifen wie im Vorjahr nach dem Stanley Cup. "Letztes Jahr sind wir zum ersten Mal so weit gekommen und es war ein unglaubliches Gefühl", erklärte Panthers-Captain Aleksander Barkov nach der Schlusssirene: "Wir wollten alles tun, um wieder hierher zurückzukommen. Wir wissen alle, dass es nicht um eine große Tat, einen guten Tag geht. Es ist ein Kampf, der im Sommer beginnt."

Und ein Kampf, der nicht unbelohnt enden soll. Mal wieder: In der vergangenen Spielzeit hatte es Florida in die Stanley-Cup-Finals geschafft, um den Vegas Golden Knights mit 1:4 zu unterliegen. 1996 hatten die Panthers eine Hand am Pott, mussten den Colorado Avalanche aber beim Feiern zusehen. Nun ist der erste NHL-Titel der Franchise-Geschichte erneut so nah.

Das Momentum könnte durchaus für Florida, das im Vorjahr noch absoluter Außenseiter im Endspiel war, sprechen: Die Panthers hatten in ihre Serie gegen die New York Rangers bereits mit 1:2 zurückgelegen - drei Erfolge am Stück drehten den Spieß aber um.

Den Dosenöffner gegen das punktbeste Team der Regular Season (New York holte 114 Zähler) gab in der Nacht auf Sonntag Sam Bennett (20.). Die Vorentscheidung besorgte Vladimir Tarasenko, erst im März von den Ottawa Senators nach Florida gekommen, zehn Minuten vor dem Ende. Der Anschlusstreffer von Artemi Panarin kam letztlich zu spät (59.).

"Es ist noch nicht vorbei", "drohte" Tarasenko hinterher in Richtung des kommenden Finalgegners. In der Endspiel-Serie geht es entweder gegen die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl oder die Dallas Stars.

Den Kanadiern fehlt in ihrem Conference Final nur noch ein Sieg, um eine Entscheidung herbeizuführen. Der sechste Vergleich der Best-of-seven-Serie steigt in der Nacht auf Montag (2 Uhr MESZ) in Edmonton.