Nächster packender Overtime-Krimi: Reinhart düpiert Shesterkin doch noch

Die Eastern Conference Finals bleiben in diesem Jahr eine besondere Serie: Bereits zum dritten Mal in Folge musste zwischen den Florida Panthers und New York Rangers die Overtime entscheiden. Lange warten ließ Sam Reinhart die Fans diesmal allerdings nicht.

Diese Serie ist wahrlich nichts für schwache Nerven. Das Duell zwischen den Florida Panthers und den New York Rangers ging bereits zum dritten Mal in Folge in die Verlängerung - erstmals hatten allerdings die Panthers das bessere Ende für sich und glichen in der Serie zum 2:2 aus.

Die Rangers hatten enorm schwungvoll begonnen und ein Powerplay zur Führung genutzt. Vincent Trocheck stellte per Direktabnahme nach neun Minuten auf 1:0. Für New Yorks Top-Scorer in der Postseason war es bereits der achte Treffer. Mit einer dringend benötigten Portion Glück glichen die Panthers in der 29. Minute aus, Sam Bennett bugsierte den Puck über die Linie.

Florida blieb druckvoll und ging deswegen in Minute 33 zum ersten Mal an diesem Abend in Front: Carter Verhaeghe behielt im Getümmel die Übersicht und erzielte das nicht unverdiente 2:1. Die Rangers aber zeigten sich unbeeindruckt und kamen in der 44. Minute durch Alexis Lafreniere zum 2:2-Ausgleich.

Shesterkin wehrt 37 von 40 Schüssen ab

Die Partie steuerte wieder auf die Verlängerung zu, weil Rangers-Goalie Igor Shesterkin zu Hochform auflief. 37 der 40 Schüsse auf sein Gehäuse entschärfte er, dazu blockte New York beeindruckende 28 Schüsse des Gegners.

So musste die Entscheidung mal wieder in der Overtime fallen, in der New York allerdings wegen Hakens schnell in Unterzahl geriet. Im Powerplay war Sam Reinhart eiskalt und brachte den Puck nach nur 72 Sekunden der Verlängerung im rechten Winkel unter (62.). Für den 28-jährigen Kanadier war es der 65. Treffer in dieser Saison.

Da es vier Siege braucht, um in die Finals einzuziehen - wo entweder die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl oder die Dallas Stars warten -, sind mindestens zwei weitere Duelle in dieser packenden Serie nötig.

Spiel fünf findet in der Nacht auf Freitag in New York statt, die sechste Begegnung dann zwei Tage später wieder in Sunrise bei Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida.