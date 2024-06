McDavid führt die Oilers heran: Floridas Final-Vorsprung schmilzt weiter

Dank eines 5:3-Erfolgs bei den Florida Panthers haben die Edmonton Oilers in der Finalserie um den Stanley Cup nach 0:3-Rückstand in der Serie nunmehr auf 2:3 verkürzt - insbesondere dank ihres Superstars Connor McDavid.

Während Edmontons Coach Kris Knoblauch nach dem 8:1-Kantersieg in Spiel vier auf Änderungen verzichtete, gab Paul Maurice auf Seiten der Panthers Ryan Lomberg nach sieben Spielen auf der Tribüne wieder eine Chance. Er ersetzte Steven Lorentz in der vierten Angriffslinie.

Wieder ein Shorthander: Oilers gehen historisch in Führung

Beide Teams starteten hellwach in die Partie. Mattias Janmark für Edmonton und Aaron Ekblad für Florida hatten in den ersten beiden Spielminuten die besten von mehreren guten Schusschancen, doch auch die Keeper Sergei Bobrovsky und Stuart Skinner waren früh auf Betriebstemperatur. Die Panthers waren zunächst leicht überlegen und erhielten früh ein Powerplay zugesprochen. Doch wie schon in Spiel vier war es Edmonton in Person von Connor Brown, der nach Alleingang und cleverer Bewegung an Bobrovsky vorbei in Unterzahl die Führung erzielte (6.). Es war das erste Mal in der Geschichte eines Stanley-Cup-Finals, das ein Team per Shorthander in zwei aufeinanderfolgenden Partien das erste Tor schoss.

Die gute Anfangsphase war anschließend wie abgerissen bei den Hausherren. Während die Oilers mit konsequenter Defensivarbeit fast nichts mehr zuließen, fehlte Florida die Wucht der ersten drei Partien der Serie. Die Zweikämpfe waren intensiv, die spielerischen Highlights fehlten. Auch Leon Draisaitl war viel mit Defensivarbeit beschäftigt und wirkte zudem in einigen Aktionen ein wenig angeschlagen. Ein starker letzter Wechsel vor der ersten Drittelpause bescherte den Oilers schließlich ein Powerplay für den Anfang von Drittel zwei.

Brachte Edmonton per Shorthander in Führung: Connor Brown (li.). IMAGO/USA TODAY Network

Zweites Drittel: McDavid-Show und Floridas Lebenszeichen

Im zweiten Abschnitt nahm die Partie dann richtig Fahrt auf. Zunächst gelang den Oilers kurz vor Ende des Überzahlspiels die 2:0-Führung: Zach Hyman fälschte einen Schuss von Evan Bouchard unhaltbar für Bobrovsky ab (22.). Noch immer in der Anfangsphase des zweiten Drittels überraschte Connor McDavid den russischen Keeper aus spitzem Winkel mit einem flachen Schuss, der über die Linie trudelte (25.).

Doch Florida fand diesmal eine Antwort. Der bis dahin sehr unauffällige Matthew Tkachuk traf nach Scheibenverlust von Dylan Holloway im eigenen Drittel mit Hilfe der Unterkante der Querlatte zum 1:3 aus Sicht der Panthers (27.). Doch da war ja noch McDavid: Edmontons Superstar ließ - erneut in Überzahl - drei Gegenspieler stehen und legte anschließend Corey Perry sein erstes Tor der laufenden Playoffs auf (32.). Es war zugleich der 41. Scorerpunkt der laufenden Playoffs für McDavid.

Diesmal aber brauchte Florida nur ganze 14 Sekunden, um erneut zu verkürzen. Im Getümmel vor dem Tor von Skinner prallte der Puck letztlich von Evan Rodrigues über die Linie zum 2:4 aus Sicht des Heimteams (33.). So blieb es auch nach 40. Minuten.

Die Oilers wanken, aber die Defensive hält

Im Schlussdrittel hielt Edmonton das Geschehen in den ersten Minuten gut vom Tor weg. Eine Verkettung von mehreren defensiven Fehlern, wie man sie bei mehreren Gegentoren in den ersten drei Partien der Serie bereits gesehen hatte, führte dann aber zum Anschlusstreffer für die Panthers: Tkachuk legte clever zurück zum einlaufenden Oliver Ekman-Larsson, der aus rund fünf Metern über die Fanghandseite von Skinner ins rechte obere Toreck vollstreckte (45.).

Im weiteren Verlauf gelang es den Oilers bis in die hochspannende Schlussphase, Floridas Chancen einzudämmen. Nachdem Mattias Janmark über eine Minute vor Schluss - Bobrovsky war längst zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen - den Pfosten traf und Tkachuk rund 22 Sekunden vor Schluss spektakulär kurz vor der Linie des verwaisten Tores klärte, war es natürlich McDavid, der 19 Sekunden vor der Schlusssirene ins halbleere Tor einschoss und damit für Spiel sechs in Edmonton sorgte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (2 Uhr MESZ) könnten die Oilers um McDavid, der mit erneut vier Punkten und damit 42 Scorerpunkten in den Playoffs weiter an Wayne Gretzkys ewigen Scorer-Rekord (47 Punkte in den Playoffs 1985) heranrückte, in Spiel sechs für den 3:3-Ausgleich in der Serie sorgen.