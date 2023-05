Vier Sekunden vor Schluss: Tkachuk macht den Panthers-Sweep perfekt

Die Florida Panthers haben es tatsächlich geschafft und stehen nach einem Sweep gegen die Carolina Hurricanes in den Stanley-Cup-Finals. Mann im Mittelpunkt war einmal mehr Matthew Tkachuk.

Die Florida Panthers stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in den Finals um den Stanley Cup. Gegen die Carolina Hurricanes holte das Team aus Sunrise nahe Miami durch ein 4:3 im vierten Spiel der Ost-Finalserie den vierten Sieg. Der unerwartete Sweep gegen die höher gehandelten "Canes" ist damit ebenso perfekt wie die Fortsetzung des Durchmarsches der lediglich als Nummer acht in die Play-offs eingezogenen Panthers.

Umjubelter Mann des Abends war Matthew Tkachuk, der 4,9 Sekunden vor Schluss eine Überzahlsituation mit einem Schlenzer an Gästetorwart Frederik Andersen - der Däne parierte insgesamt 24 Schüsse - vorbei zum Sieg nutzte. Es war Tkachuks zweiter Treffer in diesem Spiel nach dem ebenfalls in Überzahl erzielten 2:0. Der Left Wing und Filius der einstigen NHL-Größe Keith Tkachuk steht somit bei neun Torerfolgen in den laufenden Play-offs.

Zweiter Anlauf nach 1996

Wenige Augenblicke später war die Rückkehr in die Stanley-Cup-Finals nach 27 Jahren Wartezeit perfekt und die Party der "Cats" konnte starten. Den Hurricanes, die Moral zeigten und sowohl das 0:2 aufholten als auch in der 57. Minute durch Jesper Fast zum 3:3 ausglichen, blieb schlussendlich nur das beglückwünschende Handshake mit den siegreichen Hausherren.

Die Panthers waren bislang nur 1996 dabei. Wenige Jahre nach ihrer Gründung gab es damals vier Niederlagen gegen die Colorado Avalanche um Verteidiger Uwe Krupp, erster deutscher Stanley-Cup-Sieger. Dieses Mal trifft das Team von Headcoach Paul Maurice mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Oilers-Bezwinger aus Las Vegas. Die Golden Knights führen in den Finals der Western Conference 3:0 gegen die Dallas Stars und sind nur noch einen Sieg vom Sweep entfernt.