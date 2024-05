Goalie Swayman geschichtsträchtig: Boston lässt in Florida aufhorchen

Von wegen müde! Die Boston Bruins zeigten sich nach dem Sieben-Spiele-Krimi in der ersten Playoff-Runde gegen Toronto in Florida hellwach und fertigten die Panthers mit 5:1 ab. Für Torhüter Jeremy Swayman ein geschichtsträchtiger Abend.

Das Erstrunden-Aus des haushohen Favoriten in der vergangenen Saison gegen die Panthers kam unerwartet und war für Fans der Bruins brutal, Boston kann sich nun in der zweiten Runde der Playoffs revanchieren - der Start ist schon einmal geglückt. Zum Auftakt der Zweitrunden-Serie sorgten die Bruins in Florida mit einem klaren 5:1 für ein Ausrufezeichen.

Beim Sieg am Montagabend geriet Boston zwar durch einen Treffer von Matthew Tkachuk in Rückstand, drehte die Partie aber mit drei Toren noch im zweiten Drittel. Morgan Geekie (33.), Mason Lohrei (37.) und Brandon Carlo (40.) sorgten für das zwischenzeitliche 3:1 der Gäste. Spannung kam nicht mehr auf, denn Justin Brazeau und Jake DeBrusk legten im Schlussdrittel mit zwei weiteren Treffern nach.

"Wir waren physisch stark", meinte Bruins-Coach Jim Montgomery nach dem gelungenen Auftakt. "Unser Selbstvertrauen hat nach der ersten Runde eine neue Stufe erreicht." Die hat sein Team gezündet. Und das konnte sich einmal mehr auf Jeremy Swayman verlassen, der mit 38 Saves eine starke Performance lieferte. "Wir hatten einen guten Start in die Playoffs, und das hat mich angespornt", meinte der 25-Jährige, der ganz nebenbei auch noch ein Stück Geschichte schrieb.

Swayman ist erst der achte Torhüter in der NHL, der in seinen ersten sieben Einsätzen in der Postseason jeweils zwei oder weniger Gegentore kassierte. Zuletzt gelang das Jean-Sebastian Giguere (7 im Jahr 2007).

Zum Einzug in die nächste Runde braucht eine Mannschaft vier Siege. Spiel zwei der Serie ist in der deutschen Nacht zu Donnerstag erneut in Florida.