Florian Kehrmann erwartet "heiße Atmosphäre" beim Aufsteiger

Der TBV Lemgo Lippe steht am Donnerstag vor einem wichtigen Duell mit dem ThSV Eisenach. Mit einem Sieg könnten die Lipper auch die letzten Fragezeichen am Ligaerhalt offiziell tilgen. Vor der Partie spricht TBV-Chefcoach Florian Kehrmann mit Thomas Levknecht über die Arbeit in Lemgo, die aktuelle Saison und das Duell mit dem Aufsteiger.

Florian Kehrmann will mit dem TBV Lemgo in Eisenach gewinnen. IMAGO/Eibner