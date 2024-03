Florian Kehrmann: "Eine unglaubliche Willensleistung"

Der TBV Lemgo Lippe konnte trotz eines zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstandes und zwei roten Karten in nur 15 Sekunden einen 32:26-Sieg (14:14) in Göppingen einfahren.

"Das war eine unglaubliche Willensleistung meiner Mannschaft. Wir haben ab der 15. Minute wirklich sehr gut verteidigt. Vorne hat uns das Sieben-gegen-Sechs vor allem in der zweiten Halbzeit enorm geholfen. Jeden Rückschlag und auch die roten Karten haben wir mit mannschaftlicher Geschlossenheit weggesteckt. Mit dieser leidenschaftlichen Leistung haben wir uns den Sieg heute verdient", fasst Trainer Florian Kehrmann das Spiel zusammen.

Emil Laerke fährt im Dyn-Interview fort: "Das war ein Fight. Ich finde der Zusammenhalt in meiner Mannschaft ist sehr gut und ich bin sehr stolz." Wie es seine Mannschaft geschafft hat, trotz zweier roter Karten das Spiel zu drehen, kann er nicht so recht beantworten: "Manchmal ist das so und wir sind einfach froh, dass wir gewonnen haben".

Ein großer Erfolgsgarant für den TBV war Samuel Zehnder. Der Linksaußen war bei neun Würfen neun Mal erfolgreich, davon acht Mal am Siebenmeterstrich. "Wir kommen nicht ganz gut rein ins Spiel. Vorne machen wir lange keine Tore, das ist manchmal so. Da muss man einfach ruhig bleiben und trotzdem dem Gameplan vertrauen und das haben wir dann gemacht. Wir stehen zum Glück als Sieger da", so Zehnder nach dem Spiel am Dyn-Mikrofon.

Zu den zwei roten Karten gegen sein Team sagt er: "Wir verlieren zwei wichtige Spieler. Das ist nie gut. Aber manchmal kann es genau wie heute einen Push geben und das konnten wir irgendwie nutzen und das Spiel nach Hause bringen".

Am Donnerstag geht es für den TVB zuhause gegen die HSG Wetzlar weiter. "Wenn wir die Stimmung weiterziehen können, wäre das super. Nichtsdestotrotz ist Wetzlar gut in Form und sie werden gefährlich gegen uns sein", blickt Samuel Zehnder auf die nächste Aufgabe seiner Mannschaft.