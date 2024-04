Florian Drosten: Zwischen Pokal und Abitur

Die MT Melsungen ist beim REWE Final4 dabei - und trifft im Halbfinale auf die SG Flensburg-Handewitt. Vor allem für MT-Linksaußen Florian Drosten ergibt sich eine besondere Situation.

Als 19 Jahre alter Handballer bei einem Event wie dem Final4 aktiv dabei zu sein, kommt wahrlich nicht alle Tage vor. „Da geht schon ein kleiner Traum in Erfüllung", sagt Florian Drosten. Das Debüt beim Finalturnier um den DHB-Pokal in der Kölner Lanxess-Arena an diesem Wochenende (13./14. April) sollte für einen jungen Menschen eigentlich genug Aufregung mitbringen. Damit ist es für den Linksaußen der MT Melsungen allerdings nicht getan.

Nur drei Tage später steht für Drosten bereits das nächste einschneidende Erlebnis auf dem Programm: Am Mittwoch (17. April) schreibt er an der Geschwister-Scholl-Schule in Melsungen seine erste Abiturprüfung, und zwar im Fach Sport. Anfang Mai muss der Handballer sein Wissen in den Fächern Englisch und Politik zu Papier bringen, im Juni folgt das mündliche Abitur, dann geht es um seine Kenntnisse in Deutsch und Mathematik.

Riesige Vorfreude auf das Final4

Da stellt sich die Frage, was in diesen besonderen Tagen mehr in Drostens Kopf herumspukt. Darauf hat der Youngster eine klare Antwort: „Das Final4 natürlich. Die Vorfreude ist riesig." Er sieht in der Doppelbelastung aus Büffeln und Profisport sogar etwas Positives. Das Trainieren mit den Teamkollegen lenke ihn vom Abitur ab, und beim Lernen könne er das Thema Final4 ganz gut ausblenden.

Wobei er der schulischen Herausforderung recht gelassen entgegenblickt. Drosten fühlt sich gut vorbereitet. Seit etwa zwei Wochen investiert er täglich bis zu zwei Stunden, um sich fürs Abi fit zu machen - erst einmal für die Sporttheorie. Den anderen Fächern will er sich dann nach der ersten Prüfung widmen.

Spezielle Strategien, um sich zu entspannen oder den Kopf frei zu bekommen, benötigt er nicht. Außerdem gibt es dafür jetzt den kleinen Odin. Der junge Cocker-Spaniel-Pudel-Mischling ist vor Kurzem in die Melsunger Wohnung des Handballers und dessen Freundin Marle eingezogen.

"Furchtbar spannend"

Was das Final4 anbelangt, da kribbelt es beim Linksaußen deutlich mehr. Der Gedanke, vor fast 20.000 Zuschauern zu spielen, lässt Drostens Puls höherschlagen. Er spricht von einem „furchtbar spannenden" Ereignis, er redet von Kampf, aber auch davon, die Atmosphäre genießen zu wollen: „Wir werden alles geben. Wir wollen Spaß haben. Und wenn wir am Ende feiern können, habe ich auch nichts dagegen", sagt Drosten. Dabei strahlt er über das ganze Gesicht.

Kein Wunder, dass für den jungen Handball-Profi das Abitur vorerst eine untergeordnete Rolle spielt. Zumindest bis nächsten Mittwoch.

Das Final4 um den DHB-Pokal

Samstag, 13. April:

16.10 Uhr: SC Magdeburg - Füchse Berlin (Dyn und ARD)

19 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen (Dyn)

Sonntag, 14. April:

12.45 Uhr: Spiel um Platz 3 (Dyn)

15.35 Uhr: Finale um den DHB-Pokal (Dyn und ARD)