Posens Aufholjagd nicht belohnt: Florenz wacht spät auf und zieht ins Halbfinale ein

In einem dramatischen Viertelfinal-Rückspiel holte Lech Posen zwischenzeitlich einen Drei-Tore-Rückstand auf. Die Fiorentina schlug jedoch zurück und machte letztlich verdient das Halbfinale perfekt.

Florenz-Trainer Italiano Vincenzo brachte im Vergleich zum 4:1-Sieg im Hinspiel unter anderem den Ex-Frankfurter Jovic von Beginn an.

Auch Lech Posens Coach John van den Brom setzte diesmal auf einen ehemaligen Bundesliga-Profi in seiner ersten Elf: Sobiech, der für Hannover und Darmstadt spielte, startete im Sturm der Gäste.

Afonso Sousa bestraft früh Venutis Fehler

In Anbetracht des deutlichen Rückstands begannen die Gäste durchaus mutig und gingen früh in Führung: Nach einer Flanke von der rechten Seite landete Venutis verunglückter Klärungsversuch im Strafraum bei Afonso Sousa, der nicht lang fackelte und den Ball aus rund acht Metern ins rechte Eck beförderte (9.).

In der Folge fand die favorisierte Fiorentina besser in die Partie und erspielte sich in regelmäßigen Abständen Torchancen. Sottils Rechtsschuss vom Strafraumrand entschärfte Posen-Schlussmann Bednarek (14.). Mandragora kurz vor (42.) sowie Jovic nach der Pause (59.) ließen gute Gelegenheiten zum Ausgleich für die Gastgeber liegen.

Posen stellt per Doppelschlag auf 3:0

Stattdessen schlugen die Gäste auf der Gegenseite eiskalt zu - per Doppelschlag: Nach Foul an Skoras stellte Velde per Strafstoß auf 2:0 (65.), eingesetzt von Karlström legte Sobiech aus kurzer Distanz das 3:0 nach (69.). Dank gnadenlos effizienter Chancenverwertung war Posen plötzlich auf Kurs Verlängerung.

Die Fiorentina benötigte eine Minuten, um sich von dem Schock zu erholen, antwortete dann aber mit einer Kopie von Posens Führungstreffer: Diesmal klärte Murawski eine ACF-Flanke von der rechten Seite in die Füße von Sottil, der die Gastgeber per Volley im Gesamtergebnis wieder in Führung brachte (78.).

Posen gab sich nicht auf, die Gastgeber hielten die Polen in der Schlussphase aber geschickt vom eigenen Tor weg und nach einem Konter sorgte Joker Castrovilli mit seinem Rechtsschuss für die endgültige Entscheidung (90.+2) zugunsten der Italiener.

Das Halbfinal-Hinspiel findet am 11. Mai statt, zum Rückspiel kommt es dann eine Woche später.