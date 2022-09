Auch Elfmeter von Jovic entschärft: Keeper Perin rettet Juve einen Punkt

Juventus Turin bleibt in dieser Serie-A-Saison ungeschlagen, hat am Samstag aber lediglich einen am Ende durchaus glücklichen Punkt bei Rivale Florenz eingefahren. Keeper Perin überragte bei den Bianconeri.

Elfmeter entschärft: Mattia Perin war der große Rückhalt für Juventus beim Gastspiel in Florenz. imago images