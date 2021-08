Flops und Hoffnungsschimmer: eSport-Titel unter der Lupe

Overwatch, Smash, Heroes ... Die Liste der sich quälenden eSport-Titel ist lang. Oder erinnert sich jemand an Brink, Quakewars, Blur? Was braucht ein eSport-Titel? Was lässt ihn in Vergessenheit geraten? Wir klären es.

Drei Experten im kicker eSport Talk. Es geht um Flops und Hoffnungsschimmer der Sportart. kicker eSport