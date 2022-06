Flohé toppt Meul: Gold für den DAV beim Bouldern in Brixen

Erst Silber für Hannah Meul, dann Gold für Yannick Flohé - die DAV-Sportkletterer erlebten beim Boulder-Weltcup in Brixen/Italien ein traumhaftes Wochenende.

Überraschender Sieg in Brixen: Yannick Flohé. IFSC

Zwei Finalteilnahmen beim Boulder-Weltcup in Brixen - die Verantwortlichen des DAV wähnten sich am Sonntagnachmittag im siebten Himmel. Dass dann am späten Abend nach der Silbermedaille für Hannah Meul bei den Damen ihr männlicher Kollege Yannick Flohé noch einen draufsetzte und Gold holte, ließ kaum noch Steigerungsmöglichkeiten zu.

Dabei ging Flohé als bester Kletterer des Halbfinals ins Finale der besten Sechs, doch der ganz große Wurf - zum Beispiel ein Podiumsplatz - war damit natürlich noch lange nicht garantiert. Vier extrem schwierige Boulderprobleme warteten auf den 22-Jährigen aus Essen und Maximillian Milne (Großbritannien), Tomoa Narasaki (Japan), Dohyun Lee (Südkorea) und Meichi Narasaki (Japan).

Nur ein Duo schafft zwei Top-Griffe

Flohé schaffte neben dem Schotten Milne als einziger Athlet zwei Tops, die anderen vier Finalisten blieben bei einem Topgriff stehen. Als Flohé zum Abschluss des Wettkamps in seine letzte Runde ging, stand er bereits als Sieger fest - das Publikum wusste das, die anderen fünf Finalisten wussten das - nur Flohé eben nicht. Entsprechend gab er nochmal alles und bekam erst nach dem letzten Versuch signalisiert, dass er ganz oben auf dem Podium stehen würde.

Ungläubiger Jubel

Ungläubig hob er den Daumen nach oben, wollte sich damit vergewissern, ob er tatsächlich gewonnen habe - doch dann wurde er schon von den Konkurrenten beglückwünscht und schließlich vom gesamten deutschen Team gedrückt und gefeiert.

Die weiteren Platzierungen der deutschen Herren: Alexander Megos (10.), Max Kleesattel (17.), Philip Martin (19.) und Christoph Schweiger (25.).