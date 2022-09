Flohé souverän im Finale, Megos zum Abschied im Pech

Im ersten Weltcup nach der EM im Sportklettern schaffte nur Yannick Flohé den Einzug ins Finale des Lead-Wettbewerbs im slowenischen Koper.

Rund zwei Wochen nach den Europameisterschaften in München ging der Weltcup weiter und startete dabei erstmals in Koper. Der Wettbewerb an der Adria-Küste löst das 30 Kilometer nordöstlich von Ljubljana gelegene Kranj als Wettkampfstätte ab.

Am Freitag und Samstag standen dort die Damen und Herren in der Lead-Qualifikation und im Halbfinale vor der Wand, um sich für die jeweils acht Finalplätze zu bewerben. Aus deutscher Sicht schaffte es diesmal nur Yannick Flohé. Der 23-jährige Essener zog als Zweitbester des Halbfinals souverän ins Finale ein, schaffte eine Wertung von 43+ und musste damit nur dem 19-jährigen Japaner Ao Yurikusa den Vortritt lassen, der auch schon den ersten Qualifikationsdurchgang gewinnen konnte.

Megos: Beim persönlichen Saisonabschluss knapp am Finale vorbei

Pech dagegen hatte Alex Megos, der als Neunter des Halbfinales den Einzug ins Finale knapp verpasste. Als Viertbester der Qualifikation ging der 29-jährige Erlanger ins Halbfinale, erreichte dort aber nur eine Wertung von 33+, so dass ihm ein weiterer Griff zum Finale fehlte.

Für den leidenschaftlichen Felskletterer ist damit die Weltcup-Saison zu Ende, Megos hatte sich schon früh in der Saison darauf festgelegt, keine Flugreisen zu Weltcups mehr unternehmen zu wollen. Somit lässt er die ausstehenden drei Weltcups in Edinburgh, Jakarta und Morioka in Japan sausen und wird sich wieder seinen Projekten am natürlichen Fels widmen. Es bleibt abzuwarten, ob 2022 Megos' letztes Jahr im Weltcup-Zirkus war.

So schnitten die weiteren DAV-Athleten ab:

Sebastian Halenke wurde Zwölfter, Philipp Martin 48. und Till von Bothmer landete auf Platz 52.

Garnbret dominiert, Meul verpasst das Finale

Wie immer stark: Die Slowenin Janja Garnbret. Photo: Dimitris Tosidis / IFSC

Bei den Damen musste Dominatorin Janja Garnbret in der Qualifikation sich noch von der Japanerin Ai Mori geschlagen geben, im Finale war die Europameisterin beim Heim-Weltcup dann aber abermals nicht aufzuhalten und zog als Beste ins Finale ein. Hannah Meul, Silbermedaillengewinnerin von München in der Boulder-Disziplin, verpasste das Finale als Zwölfte.

So schnitten die weiteren DAV-Athletinnen ab:

Roxana Wienand wurde 32., MichellAtkins 41. und Martina Demmel landet auf Platz 43.

Das Finale der Damen und Herren steigt am Sonntagabend ab 19 Uhr.