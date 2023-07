Flohés Frustbekämpfung: Dritter Boulder-Titel beim Heimspiel?

Am kommenden Wochenende steigen die Deutschen Meisterschaften im Bouldern und Speed. Eingebettet ist der Wettkampf in die Großveranstaltung "Die Finals 2023".

18 Sportarten, 159 deutsche Meistertitel - dieses straffe Programm steht zwischen dem 6. und 9. Juli in Düsseldorf, Duisburg, Kassel und Berlin an. Der Großevent läuft unter der Überschrift "Finals 2023" - und beinhaltet neben Klassikern wie Schwimmen, Leichtathletik oder Tischtennis auch neu aufkommende Sportarten wie Breaking oder Stand-up-Paddling.

Das Sportklettern siedelt sich dabei in der Mitte an - die Europameisterschaften im vergangenen Jahr in München haben allerdings deutlich gezeigt, wie publikumswirksam das Bouldern, Lead- und Speedklettern ist. Von den "sagenhaften Wettkämpfen" und der "super Stimmung" am Münchner Königsplatz schwärmt DAV-Spitzenathlet Yannick Flohé auch noch ein Jahr später in den höchsten Tönen.

Flohés Abschied vom Weltcup kommt nach Ergebnis-Krise gelegen

Der 23-jährige Essener hat bei den jetzigen Finals ein Heimspiel, das Sportklettern findet im Landschaftspark Duisburg-Nord statt - und dort will Flohé nach 2018 und 2021 seinen dritten nationalen Boulder-Titel einheimsen. Die Rückkehr nach Deutschland, weg vom Weltcup, dürfte ihm ganz gelegen kommen, denn nach Platz fünf und acht bei den Boulder-Weltcups in Prag und Brixen rutschte der beste DAV-Kletterer des vergangenen Jahres in eine rätselhafte Krise.

Ist es Schwäche, Müdigkeit oder einfach nur schlechtes Klettern - oder eine Mischung aus allen drei Dingen? Yannick Flohé

Platz 45 beim Bouldern in Innsbruck und zweimal Rang 35 (Lead in Innsbruck und Villars) sind Regionen, die man angesichts seiner Qualitäten als Absturz bezeichnen muss. "Ist es Schwäche, Müdigkeit oder einfach nur schlechtes Klettern - oder eine Mischung aus allen drei Dingen?", fragte sich Flohé neulich selbst. Die Teilnahme an den Finals hatte er allerdings schon von langer Hand geplant, eine Flucht vor der Weltcup-Krise ist es also nicht.

Jan Hojer will es nochmals wissen

Und gegen wen muss sich Flohé durchsetzen, wenn er deutscher Meister werden will? Überraschend auch gegen Jan Hojer. Der 31-jährige hatte sich nach seiner Olympia-Teilnahme 2021 weitestgehend von der Wettkampfbühne ferngehalten, doch der noch immer erfolgreichste deutsche Sportkletterer will es sich und der Konkurrenz offenbar nochmal beweisen. Lasse von Freier geht als Titelverteidiger an die Wand, zudem starten mit Emil Zimmermann, Max Kleesattel und Elias Arriagada Krüger weitere Medaillenkandidaten.

Überraschend bei den Finals dabei: Der eigentlich zurückgetretene Jan Hojer. imago images/AFLOSPORT

Bei den Frauen versucht Helene Wolf im Bouldern die Titelverteidigung, doch die 25-jährige Hamburgerin hat große Konkurrenz. Afra Hönig absolvierte in dieser Saison schon vier Weltcups und stand einmal dabei im Halbfinale (Innsbruck). Weitere Medaillenkandidaten sind Lucia Dörffel aus Chemnitz, Anna Lechner und Leonie Lochner (beide München-Oberland) sowie Sandra Hopfensitz aus Augsburg.

Speed: Rekordhalter Carmanns und Ritter als Favoriten

Neben den Titeln im Bouldern geht es in Duisburg auch darum, den schnellsten Kletterer zu finden. Im Speedklettern hat vor allem Leander Carmanns derzeit eine starke Form. Der 18-jährige Mönchengladbacher wurde gerade erst Jugendeuropameister - übrigens an derselben Wettkampfstätte wie bei den jetzt anstehenden Finals. Zudem hält er aktuell den deutschen Rekord - 5,31 Sekunden benötigte er für die 15 Meter hohe Wand.

Carmanns größten Konkurrenten dürften Sebastian Lucke aus Düsseldorf sein sowie Linus Bader, der seinen Titel verteidigen will. Bei den Frauen steht Franziska Ritter im Fokus, die mit 7,32 Sekunden auch die aktuelle Rekordhalterin im DAV-Speedlager ist. Gefährlich dürften ihr Julia Koch, Nele Thomas oder Anna Maria Apel werden. Letztere ist die aktuelle deutsche Speed-Meisterin und startet in Duisburg auch im Bouldern - eine Kombination, die man nach der Abschaffung des Formats "Olympic Combined" nur noch ganz selten findet.

Zeitplan Sportklettern bei den Finals 2023

Freitag, 7. Juli

Bouldern Qualifikation Herren: ab 10 Uhr

Bouldern Qualifikation Damen: ab 16.30 Uhr

Bouldern Halbfinale Herren: ab 17.20 Uhr

Samstag, 8. Juli

Bouldern Finale Herren: 10 - 12 Uhr

Speed Herren: 11.30 - 15.30 Uhr

Bouldern Halbfinale Damen: 17 bis 19.45 Uhr

Sonntag, 9. Juli

Bouldern Finale Damen: 10.30 - 13 Uhr

Speed Damen: 12 - 16 Uhr

bst

Mehr interessante Beiträge zum Klettersport findet ihr unter www.alpin.de/klettern, zudem fünf aktuelle Trailrunningschuhe der Saison 2023 und zehn Modelle der Saison 2022 im Vergleichstest findet ihr bei unseren Bergsport-Kollegen auf alpin.de.