"Flipperball" kostet unglückliche Darmstädter das Spiel

Schlusslicht Darmstadt kommt nicht aus dem Keller. Trotz einer teilweise ansprechenden Leistung verloren die Lilien das wichtige Duell mit Union Berlin. Für Torsten Lieberknecht eine Frage des Kopfes - und des Spielglücks.

Eigentlich wollte der SV Darmstadt nach dem gefühlten Derbysieg gegen Frankfurt den Schwung mitnehmen. Gegen den direkten Konkurrenten in Sachen Abstieg, Union Berlin, hätten die Lilien bereits mit einem Remis die Rote Laterne abgeben können. Schlussendlich gelang das aber nicht, 0:1 musste sich das Team von Torsten Lieberknecht geschlagen geben, der gegenüber DAZN recht klar die eigenen Versäumnisse umriss: "Wir sind zu zögerlich. Wir bereiten viele Situationen gut vor und sind dann im und um den Sechzehner zu kompliziert im Denken."

Eine durchaus treffende Analyse, hatten die Hessen doch immer wieder brauchbare Ansätze gezeigt, aus denen letztlich aber wenig bis gar nichts wurde. "Die Schussgelegenheiten hatten wir schon. Es war immer ein Fuß oder Bein dazwischen", begründete Lieberknecht die in letzter Konsequenz fehlende Torgefahr - und attestierte seinen Schützlingen, dass es "heute eher unglücklich" zu der Niederlage gekommen war.

Lilien legen dem Gegner das Selbstbewusstsein auf

Besonders machte der 50-Jährige diese Beobachtung am Abwehrverhalten seiner Mannschaft fest. Diese habe zwar "insgesamt stabil gestanden", aber immer wieder durch bitteres eigenes Zutun Möglichkeiten für die Köpenicker heraufbeschworen. "Die erste große Chance ist ein weggespitzelter Ball von Bartol (Franjic, d. Red.) in den Lauf", führte Lieberknecht beispielhaft eine Szene an, die sein Schlussmann Marcel Schuhen in der Folge noch hatte entschärfen können. Der einzige Treffer des Tages sei zudem nach "einem Flipperball" gefallen.

Schuhen selbst schlug in eine ähnliche Kerbe. In einem "sehr umkämpften Spiel" habe es lange "relativ wenig" gegeben - bis zu der von Lieberknecht angeführten Möglichkeit der Hausherren, die für den Keeper ein Knackpunkt war. "Sie kriegen die erste Chance durch eine Kontersituation, in der sie es gut spielen. Und dann entsteht hier normalerweise was. Und so ist es dann auch gewesen." Bitter für die Lilien, da sowohl der ersten Chance durch Benedict Hollerbach als auch dessen Treffer "viele Fifty-fifty-Situationen" vorausgegangen seien.

Kommt ein weiterer Stürmer?

Hinsichtlich der eigenen offensive wurde Schuhen derweil etwas deutlicher. "Wirklich zwingende Torchancen hatten wir nicht", gab er zu Protokoll und umriss damit ein Problem, das laut Torsten Lieberknecht auch mit einer weiteren externen Lösung angegangen werden könnte. "Es ist in der aktuellen Situation nicht ganz so einfach, Spieler für uns zu gewinnen" gab der Trainer offen zu, "aber wir werden es versuchen".

Ob mit neuem Personal oder altbekannten Kräften, ist zumindest klar, woran Lieberknecht und seine Mannen in der kommenden Woche arbeiten sollten. Schließlich steht am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Tabellenführer Leverkusen die derzeit vielleicht größte Aufgabe im deutschen Fußball bevor, bei der man wahrlich nicht viele Chancen erwarten kann.