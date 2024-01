Flinker Maatsen kommt schnell an

Bei seinem Debüt für Borussia Dortmund überzeugte Ian Maatsen direkt mit Tempo, Spielfreude und kurzer Anlaufzeit.

Erst nach Schlusspfiff zeigte Ian Maatsen die ersten Anpassungsprobleme. Beim gemeinsamen Jubel mit den neuen Teamkollegen vor dem Dortmunder Block im Stadion am Böllenfalltor wusste der Niederländer nicht so recht, was passiert. Beim Hüpfen Arm in Arm sprang er schnell mit, beim anschließenden wilden Geschubse zog er sich lieber zurück.

Es war an diesem kalten Samstagabend in Darmstadt die einzige Szene, in der Maatsen etwas ratlos wirkte. In den 90 Minuten zuvor hatte der Leihspieler auf der Dortmunder Problemposition links hinten eine blitzsaubere Leistung gezeigt, war defensiv aufmerksam und wach, offensiv mit Tempo unterwegs. Die erste BVB-Chance von Julian Brandt bereitete er vor, danach war er immer wieder an Angriffen beteiligt.

Er ist technisch sehr versiert in engen Räumen. Terzic über Maatsen

"Er war sehr abgeklärt in vielen Aktionen, hat unglaublich viel Ruhe im Ballbesitz gehabt, Situationen fußballerisch toll gelöst und war immer wieder am Umschaltspiel beteiligt", lobte Sportdirektor Sebastian Kehl den Neuzugang. Dem 21-Jährigen war anzumerken, dass Dortmund nicht seine erste Leihstation ist, die schnelle Eingewöhnung musste er in den letzten Jahren lernen: "Er hat keine Art von Nervosität gezeigt. Gratulation, in diesem Alter hier so ein Spiel abzuliefern."

Ohne die Stamm-Außenverteidiger Julian Ryerson (Knieverletzung) und Ramy Bensebaini (Afrika-Cup) kam die Verpflichtung des Chelsea-Profis gerade recht. Zwei Einheiten hatte er vor dem ersten Praxistest absolviert, die fehlende Absprache mit seinen Mitspielern war allerdings nicht zu erkennen. "Ich finde, er hat ein tolles Spiel gezeigt und einen Eindruck davon gegeben, was in ihm steckt", befand sein Trainer Edin Terzic und skizzierte Maatsens Qualitäten: "Er ist technisch sehr versiert in engen Räumen, kann mit dem ersten Ballkontakt direkt Tempo aufnehmen und das hat er auch."

Crashkurs für Maatsen

Der Linksfüßer sein "ein toller Spieler, den wir schon sehr lange beobachtet haben. Jetzt hat sich das Fenster für uns ergeben zuzuschlagen." Und nach seiner Ankunft am Dienstagabend bekam Maatsen direkt einen Crashkurs: "Die ersten beiden Tage waren für ihn natürlich sehr intensiv, es waren viele neue Eindrücke. Er hat nicht nur das Land und den Verein gewechselt, sondern es kommen sehr viele Themen auf einen zu, wenn es zwei Tage vor dem ersten Pflichtspiel ist", berichtet Terzic: "Wir haben versucht, die Zeit zu nutzen, sowohl auf dem Trainingsplatz als auch in ganz vielen individuellen Gesprächen und in vielen Videoanalysen, um ihn darauf vorzubereiten, was wir von ihm sehen wollen." Das funktionierte erstaunlich schnell.