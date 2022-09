"Flink und dribbelstark": FC Bayern verpflichtet japanisches Talent Fukui

Der Kader des FC Bayern II bekommt Zuwachs. Zum 1. Januar 2023 wechselt Taichi Fukui vom japanischen Erstligisten Sagan Tosu zum deutschen Rekordmeister. Der 18-Jährige erhält einen Vertrag bis 2025.

Der FC Bayern München feilt weiterhin am Kader seiner Regionalligamannschaft. Wie der Rekordmeister in einer Pressemitteilung bekanntgab, hat er nun den ersten Transfer für das kommende Kalenderjahr unter Dach und Fach gebracht und ein 18-jähriges Talent aus Japan verpflichtet. Taichi Fukui wechselt vom Erstligisten Sagan Tosu an die Säbener Straße und erhält einen Vertrag bis 2025.

Fukui habe bereits über den Sommer hinweg mehrere Wochen bei den Münchnern mittrainiert "und dabei nachhaltig auf sich aufmerksam machen können", schildert Campus-Leiter Jochen Sauer, der sich freut sich, "dass Taichi nach der Winterpause in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen wird". Auch Holger Seitz, Sportlicher Leiter im Bayern-Nachwuchs, teilt die Euphorie über den jüngsten Transfer: "Taichi ist ein interessantes Talent, ein technisch versierter offensiver Mittelfeldspieler, flink und dribbelstark. Auch aufgrund seiner starken Persönlichkeit sind wir von seinem weiteren Entwicklungspotenzial überzeugt."

"Eine große Ehre"

Der japanische U-20-Junioren-Nationalspieler ist am 15. Juli 2004 in Kanagawa geboren und spielt seit der U 12 für den Nachwuchs von Sagan Tosu. Aktuell trainiert er regelmäßig mit dem Profikader. 14 Pflichtspiele bestritt Fukui bereits für die erste Mannschaft und ist jüngster Debütant in der Geschichte des Klubs. "Es ist mir eine große Ehre, bald beim FC Bayern spielen zu dürfen. Ich werde alles für den Verein geben", sagt Fukui zu seinem Wechsel nach München.