Flicks XXL-WM-Kader liegt bei der FIFA: DFB schweigt

Einen Monat vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) hat Bundestrainer Hansi Flick einen erweiterten Kader bei der FIFA einreichen müssen. Allerdings hält sich der DFB bedeckt, was die bis zu 55 Namen angeht.

Den endgültigen WM-Kader wird Flick erst am 10. November bekanntgeben, vier Tage später muss der finale Kader dem Weltverband genannt werden. Doch bis zum 21. Oktober mussten alle 32 Teilnehmernationen des Turniers bei der FIFA eine bis zu 55 Namen umfassende Liste mit Kandidaten einreichen. Die drei Torhüter und 23 Feldspieler für die Endrunde dürfen nur aus diesem Kreis ausgewählt werden. Alle Trainer mussten bei ihrer ersten Auswahl mindestens 35 Spieler benennen, mit denen sie für Katar planen.

Allerdings hielt der DFB die Liste am Freitag noch geheim. "So leicht wollen wir euch die Arbeit nicht machen", sagte Geschäftsführer Oliver Bierhoff mit einem Schmunzeln bereits am Mittwoch: "Da müsst ihr bluffen und sagen: Du bist ja auf der Liste, Glückwunsch! Und dann schauen, wie er reagiert."

Steht Füllkrug auf der Liste? "Ich gehe davon aus"

Ein paar Personalien wären dabei durchaus interessant. Zuletzt wurde immer wieder der Bremer Niclas Füllkrug als Alternative für den Sturm ins Spiel gebracht. Steht er nicht auf der Liste, wäre der WM-Traum geplatzt. "Ich habe nichts gehört, gehe aber davon aus, dass Niclas auf dieser Liste stehen wird", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting bei Werder.

Auch zu einem Comeback von Mats Hummels wollte sich Flick zuletzt nicht eindeutig äußern. "Ich weiß, was er denkt und er weiß, was ich denke", sagte der Bundestrainer über die Situation des Verteidigers von Borussia Dortmund in der WM-Countdown-Show von "MagentaTV". Der 33 Jahre alte Innenverteidiger war für keines der bislang 15 Länderspiele unter seiner Regie seit September 2021 nominiert worden.

Terminplan bis zum ersten Spiel

Den 13. November, an dem noch zwei Bundesliga-Spiele stattfinden, gab der DFB als Zeitpunkt für den Treffpunkt der Nationalspieler in Frankfurt/Main an. Am 14. November fliegt die DFB-Auswahl ins Kurz-Trainingslager in den Oman, wo zwei Tage später ein Testspiel gegen die Gastgeberauswahl ansteht.

Am 18. November reist die Nationalelf nach Katar, das erste Gruppenspiel gegen Japan findet am 23. November um 14 Uhr statt.