Flicks WM-Kader passt zusammen - Götze kann zum Trumpf werden

Der Kader von Hansi Flick für die WM in Katar zeigt die Handschrift des Bundestrainers. Der DFB-Coach setzt bis auf eine Ausnahme auf seine Hierarchien. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Wochenlang hat Hansi Flick beobachtet, gesprochen und abgewogen: Das Resultat seiner Überlegungen ist ein WM-Kader, der zwar nicht die 26 aktuell besten Spieler des Landes beinhaltet, sondern in dem 26 Profis ausgewählt wurden, die in der Summe als Mannschaft am besten zusammenpassen.

Härtefall Hummels - Flick vertraut auf die Hierarchien seiner Amtszeit

Besonders deutlich wird dies im Verzicht auf Mats Hummels, der einzig wirkliche Härtefall dieser WM-Auslese. Der 33-jährige Dortmunder hat in dieser Saison mit beständig guten Leistungen rein sportlich alle Kriterien für ein Comeback erfüllt und seine Bereitschaft erklärt, bei der WM auch eine Nebenrolle klaglos zu akzeptieren.

Dennoch wäre er als Innenverteidiger Nummer fünf hinter Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter in einer Position gewesen, die kaum Aussicht auf Spielzeit bietet und daher mit seinem Selbstverständnis als Führungsspieler und Alphatier schwer vereinbar gewesen wäre. Flick aber vertraut den Hierarchien, die sich in seiner gut 15-monatigen Amtszeit gebildet haben, sie werden durch Hummels‘ Nichtberücksichtigung gestärkt.

Flicks Zukunftsorientierung - Adeyemis Tempo als Waffe

Der von Flick stattdessen ausgewählte Armel Bella Kotchap ist mit seinen 20 Jahren für diese Ersatzrolle eher prädestiniert und kann darüber hinaus Erfahrungen für künftige Turnierteilnahmen sammeln. Das gilt in der Offensive auch für den 20-jährigen Karim Adeyemi, die einzige Berufung, die unter sportlichen Gesichtspunkten und den gezeigten Darbietungen des formschwachen Dortmunders eher befremdlich ist. Flick wollte auf das Tempo, das Adeyemis Waffe ist, als Alternative für den besoneren Moment nicht verzichten.

Auf den ersten Blick etwas überraschend kommt das Comeback von Mario Götze fünf Jahre nach seinem letzten Länderspiel, die Nominierung ist allerdings vollauf gerechtfertigt. Der WM-Held von Maracana hat nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt wieder zu einer bestechenden Form zurückgefunden und ist mit seinen inzwischen 30 Jahren zu einer Persönlichkeit gereift.

Reus-Absage alternativlos - Kaum Alternativen zu Klostermann

Und er hat ganz augenscheinlich den Willen, im Nationaltrikot nochmal anzugreifen. Er kann deshalb in Katar ein Trumpf werden, eine Rolle, für die Flick lange Zeit Marco Reus im Blick hatte. Dass sich der Bundestrainer bei aller Wertschätzung für den vom Pech verfolgten Dortmunder gegen eine Nominierung entschied, war angesichts dessen Sprunggelenksverletzung und zwei gescheiterten Comeback-Versuchen alternativlos.

Bei einer derart kurzen Turnier-Vorbereitung bleibt keine Zeit, um Rekonvaleszenten heranzuführen. Beim Leipziger Lukas Klostermann stellt sich diesbezüglich die Situation anders dar, weil der Rechtsverteidiger nach einer zweimonatigen Pause (Syndesmose-OP) wieder voll belastbar und auf einer Position zuhause ist, auf der es hierzulande kaum Alternativen von internationalem Format gibt.

Füllkrug besticht bislang nur national

Dass Flick nach dem Ausfall von Torjäger Timo Werner die Debütanten Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko berief, war allseits erwartet worden. Sowohl für den routinierten Bremer als auch für den Dortmunder Newcomer spricht das Momentum, beide treffen in dieser Saison verlässlich und beständig. Allerdings muss sich vor allem bei Füllkrug erst einmal zeigen, wie er sich auf internationalem Niveau schlägt. Da hat der wuchtige Stürmer seine Tauglichkeit bislang noch nicht nachgewiesen.

Insgesamt spricht Flick nachvollziehbar von einem "sehr guten Kader", mit dem er am Montag in den Oman aufbricht und dann am kommenden Donnerstag das Katar-Quartier bezieht. Zwar mangelt es auf den Außenverteidiger-Positionen an internationaler Qualität, dafür aber bietet die Offensive reichlich taugliches Personal für fantasievolle und schlagkräftige Zusammenstellungen.

Man darf gespannt sein, mit welcher Variante Flick in knapp zwei Wochen gegen Japan ins WM-Rennen geht.