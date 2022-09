Flicks Überlegungen: Mit BVB-Innenverteidigung gegen England?

Beim Nations-League-Abschluss in England muss Hansi Flick am Montagabend auf Antonio Rüdiger verzichten. Diese Alternativen hat der Bundestrainer.

Ein bisschen Ball, ein bisschen Bein, am Ende gab es bei der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Ungarn jedenfalls Gelb für Antonio Rüdiger. Dadurch wird der bei Hansi Flick ziemlich gesetzte Innenverteidiger von Real Madrid beim Nations-League-Abschluss in England am Montag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gesperrt fehlen.

Nun muss sich der Bundestrainer überlegen, wen er in seiner Abwehrzentrale neben Niklas Süle aufstellen will - das Gastspiel beim in der Nations League bereits aus Liga A abgestiegenen Vize-Europameister ist trotz geringer sportlicher Bedeutung womöglich noch mal ein echter Härtetest vor der WM.

Hofmann wohl nicht mehr rechts hinten

Zwar ist auch Matthias Ginter vom formstarken SC Freiburg eine Option, die Wahl wird aller Voraussicht nach jedoch auf Süles Vereinskameraden Nico Schlotterbeck fallen, der sich als Linksfuß auf der linken Innenverteidigerseite ohnehin wohler fühlt. Der potenzielle Debütant Armel Bella Kotchap, der beim FC Southampton in England spielt, ist für die Startelf eher keine Option.

Rechts flankiert wird das BVB-Duo wohl nicht mehr vom Gladbacher Jonas Hofmann, dessen Auftritt als Rechtsverteidiger gegen Ungarn Flick nicht überzeugt hat. Stattdessen ist hier mit einem "echten" Außenverteidiger zu rechnen, Thilo Kehrer (West Ham) könnte den Zuschlag erhalten.