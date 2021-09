Flicks starker Anfang: Ein wichtiges Fundament ist gegossen

Hansi Flick hat einen Traumstart als Bundestrainer hingelegt und dabei Euphorie ausgelöst. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Zu später Stunde sprach Hansi Flick in den Katakomben des luftigen Laugardalsvöllur-Stadions von der psychologischen Bedeutung dieses Neun-Punkte-Starts: "Die Mannschaft hat es einfach gebraucht." Drei Siege in Folge gab es für die deutsche Nationalmannschaft zuletzt vor knapp zwei Jahren zum Abschluss der Qualifikation für die EM. Im Rückblick war dies nicht mehr als ein kurzes sportliches Aufflackern zwischen dem WM-Fiasko 2018 in Russland und dem gleichfalls frustrierenden Ende der Löw-Ära bei der EM in diesem Sommer.

Der Traumstart unter dem neuen Bundestrainer, verbunden mit der souveränen Rückeroberung der Tabellenspitze in der WM-Qualifikation, dürfte indes nach dem aktuellen Eindruck mehr als nur ein kurzes Zwischenhoch darstellen. Flick ist nach dem zähen 2:0 gegen Liechtenstein mit den souverän und sehenswert herausgespielten Siegen gegen Armenien (6:0) und Island (4:0) ein vielversprechender Auftakt gelungen.

"Neuer Wind, neue Spiellaune"

Natürlich waren es international allenfalls zweitklassige Gegner, die eine deutsche Mannschaft einfach schlagen muss. Und natürlich gab es auch in Reykjavik noch Steigerungspotenzial, beispielsweise im Torabschluss oder in der Passpräzision. Aber viel wichtiger als die Fehlersuche war zum Ende der ersten Flick-Dienstreise die Erkenntnis, dass eine in den letzten Löw-Monaten abgewirtschaftete und komplett verunsicherte Mannschaft wieder das Gefühl entwickelt, überzeugend auftreten und Spiele gewinnen zu können. "Jeder weiß, das Vertrauen in die eigene Stärke sehr wichtig ist", betonte Flick in Reykjavik. Und gerade deshalb wurde in den vergangenen Tagen mit den drei Siegen, obendrein allesamt ohne Gegentor, ein wichtiges Fundament gegossen. Oder um es mit den Worten von Serge Gnabry ausdrücken: "Neuer Wind, neue Spiellaune. Momentan fallen die Tore einfach leicht."

Kehrer ist das beste Beispiel

Flick hat es mit seiner kommunikativen, teamorientierten und begeisternden Art auf Anhieb geschafft, eine Aufbruchstimmung in der Mannschaft und auch bei den Fans zu erzeugen. Mit seiner Vorstellung vom Fußball, geprägt von Aktivität, Intensität und Tempo, stößt er bei den Spielern auf offene Ohren. Die meisten von ihnen, ob in München oder Chelsea, praktizieren dies ohnehin tagtäglich. Obendrein gibt er jedem das Gefühl, gebraucht zu werden und eine reelle Chance zu haben. Am besten ablesen lässt sich dies derzeit an Thilo Kehrer, der plötzlich als Abwehrallrounder einen Stellenwert wie nie zuvor im Nationalteam genießt.

Ein starker Anfang ist gemacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Im Oktober folgt die zweite Etappe mit den nächsten Pflichtspielen gegen Rumänien und in Armenien. Siege sind auch da Pflicht. Aber die Spiele sind zugleich auch ideale Gelegenheiten, um sich für die großen Aufgaben bei der WM 2022 in Katar zu rüsten.