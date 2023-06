Flicks Reaktion auf die Zweifel: "Sind absolut von unserem Weg überzeugt"

Trotz der jüngsten Schlappen richtete Bundestrainer Hansi Flick den Fokus vor dem Polen-Spiel nach vorne. Zudem nahm er seine Spieler aus der Schusslinie - und verglich gar Joshua Kimmich mit zwei Basketball-Legenden.

Mit 15 Minuten Verspätung erschienen Hansi Flick und Jamal Musiala zur Abschluss-Pressekonferenz im Warschauer Nationalstadion, im Testspiel gegen Polen am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wollen der Bundestrainer und seine Mannschaft indes nach den zuletzt ernüchternden Auftritten gegen Belgien (2:3) und die Ukraine (3:3) wieder auf Ballhöhe agieren.

Flick reagierte sehr entschlossen auf die harsche Kritik in den letzten Tagen, und er ließ zugleich keinerlei Zweifel aufkommen, dass er an seinem Kurs festhalten wird. "Ich bin absolut fokussiert und freue mich auf das, was kommt. Wir sind absolut überzeugt von unserem Weg. Wir sind überzeugt davon, dass wir im Juni eine Mannschaft stehen haben, die mit Sicherheit topvorbereitet ist auf die EURO", sagte Flick und fügte hinzu: "Wir müssen da durchgehen. Und die Mannschaft ist bereit, da mit durchzugehen."

Flick erwartet eine andere Körpersprache

Von seiner Mannschaft erwartet er gegen die Polen eine ganz andere Körpersprache wie zuletzt in Bremen: "Wir haben die Fehler angesprochen. Die Basics müssen da sein. Wie gehe ich in die Zweikämpfe, wer sichert ab? Es geht darum, unter Druck Bälle zu behaupten", schilderte Flick. Die aktuelle Diskussion um die beste Grundformation würde da vom Wesentlichen ablenken, betonte Flick: "Das hat definitiv nichts mit System zu tun oder der Grundformation, in der wir spielen." Die gegen die Ukrainer erstmals erprobte Dreierkette soll auch in Polen die Grundformation stellen, es wird aber eine ganze Reihe von personellen Veränderungen geben.

"Ein bisschen mehr Körperlichkeit tut uns schon gut", sagte Flick, der deshalb auch den Dortmunder Emre Can wieder ins Mittelfeldzentrum holen wird. Anstelle von Kevin Trapp soll wieder Marc-André ter Stegen ins Tor zurückkehren. Und in der Offensive soll Hoffnungsträger Jamal Musiala von Beginn an loslegen dürfen. "Jamal wird anfangen", betonte Flick. "Wir werden alles tun, dass wir das Spiel gewinnen und ein bisschen Rhythmus ins ganze Team reinbringen", hofft Musiala.

Demonstrativ stellte sich Flick vor seine Mannschaft, indem er den Fokus für den misslungenen Ukraine-Auftritt auf sich richtete. "Die Kritik müssen wir uns gefallen lassen und es ist auch okay, wenn es sich auf meine Person fokussiert. Aber bitte lasst die Spieler draußen. Jeder einzelne von ihnen ist bereit, nach dieser langen Saison alles zu geben", appellierte er an die Medien.

Vergleich mit Michael Jordan: Flick nimmt Kimmich in Schutz

Zugleich ließ Flick klar durchblicken, dass er insbesondere die Kritik an Kapitän Joshua Kimmich für überzogen hält. "Ich möchte mal Jo Kimmich ansprechen, weil es mir am Herzen liegt. Jo hat eine Mentalität, er will immer siegen. Dafür tut er alles, in jedem Training, in jedem Spiel", betonte Flick und verglich Kimmichs Mentalität mit der der amerikanischen Basketball-Legenden Kobe Bryant und Michael Jordan. "Jo geht voran und gibt alles. Er ist ein Vorbild für alle Spieler. Ich würde mir wünschen, dass man in einer Phase, in der es nicht so läuft, das berücksichtigt. Es ist mehr als verständlich, wenn man mal eine schlechte Phase hat." Es komme ihm aber eher so vor, "dass man Spieler gerne Richtung Sonne hebt, Und wenn sie eine schlechte Phase haben, schauen wir zu, wie sie verbrennen".

Sein Plädoyer für Kimmich verband Flick zugleich mit einem Statement in der Causa des frischgebackenen Champions-League-Gewinners Ilkay Gündogan. "Wir freuen uns wahnsinnig über den Erfolg von Ilkay, er hat eine herausragende Saison abgeschlossen. Als Kapitän war er mehr als beteiligt, er war einer, der vorangegangen ist", stimmt der Bundestrainer an und versicherte seine Wertschätzung: "Es tut uns gut, ihn bei uns zu haben. Er ist ein exzellenter Fußballer und ein total sympathischer Mensch. Er ist ein Leader, vielleicht der anderen Art."

Gegen Polen wird er auf Gündogan verzichten, dies hatten der Bundestrainer und der Profi bereits im Vorfeld so besprochen. Gündogan, der ebenso wie Robin Gosens erst am Mittwoch zur Mannschaft stieß, absolvierte am Donnerstag eine individuelle Einheit. Er soll im letzten Saisonspiel gegen Kolumbien am Dienstag in Gelsenkirchen zum Einsatz kommen. Gosens indes sei "morgen eine Option".