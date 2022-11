Flicks Planspiele auf rechts: Dritte Variante im dritten Spiel?

Die dritte Partie in der Gruppe E muss die deutsche Mannschaft in jedem Fall gewinnen, um sich die Aussicht auf Platz zwei zu sichern. Wen wird Bundestrainer Hansi Flick losschicken?

Erhalten sie ihre Chance gegen Costa Rica von Beginn an? Niclas Füllkrug und Lukas Klostermann. Getty Images

Aus Katar berichtet Karlheinz Wild

Nach der Teambesprechung und dem Mittagessen wird sich Bundestrainer Hansi Flick (57) an diesem Mittwoch im 100 Kilometer fernen Zulal Wellness Resort an der Nordspitze Katars auf den Weg machen, um zur abschließenden Pressekonferenz ins WM-Medienzentrum nach Doha zu erscheinen (13.30 Uhr MEZ).

Nachdem er vor der Partie gegen Spanien am vergangenen Samstag alleine gekommen war, obwohl die Präsenz eines Spielers vorgeschrieben ist, hatte die FIFA den DFB zu einer Geldstrafe von 10.000 Schweizer Franken verurteilt. Vor der Begegnung mit Costa Rica ist Lukas Klostermann (26) vom Weltverband als Gesprächspartner angekündigt.

Flicks großes Vertrauen in Klostermann

Der Leipziger Rechtsverteidiger war nach seiner Einwechslung gegen Spanien ursächlich am 1:1-Ausgleich beteiligt, er genießt beim Bundestrainer viel Vertrauen, wie seine Nominierung trotz zuvor dreieinhalbmonatiger Pause (Syndesmoseriss) beweist. Für die letzte Gruppenpartie gegen Costa Rica ist er in jedem Fall ein Kandidat, da Thilo Kehrer gegen Spanien nicht überzeugen konnte und Niklas Süle innen bleiben wird, anders als gegen Japan. Klostermann würde defensive und offensive Kompetenz importieren.

Spannende Fragen zur Startelf, die Flick bei solchen Terminen ohnehin nie preisgibt, beziehen sich auf die Besetzung der Positionen in der Sturmmitte, auf der Nummer 10, rechts und links auf dem Flügel sowie die Mittelfeldzentrale. Stellt der Bundestrainer Niclas Füllkrug nach seinen zwei Treffern in drei Länderspielen erstmals von Anfang an auf die Position 9? Oder schickt er ihn später los? Dann wäre Thomas Müller ein Mann für die vorderste Linie oder Kai Havertz, der gegen Spanien wegen einer Erkältung nicht berücksichtigt wurde.

Müller aggressiv, Havertz elegant - keiner von beiden bisher effizient

Müller wäre die aggressive Option, Havertz die elegante, die effiziente konnten bislang beide nicht bieten. Serge Gnabry, bislang noch nicht im Turnier angekommen, ist ebenfalls ein Angreifer, dessen Können und Torgefährlichkeit Flick grundsätzlich schätzt. Aber der Münchner muss endlich liefern.

Eine weitere heikle Entscheidung muss der Chefcoach mit seinem Trainerteam im 6-6-10-Dreieck des mittleren Mittelfeldes fällen. Die Formation Kimmich-Goretzka-Gündogan hat sich gegen Spanien bewährt, es erfüllte die Abschirmdienste in den bedrohten Räumen, leistete zudem aggressive Gegenwehr und sorgte für offensiven sowie kreativen Input.

Dieses Trio ist befähigt, die deutsche Zentrale bei dieser WM zu bilden. Dann könnte allerdings Jamal Musiala nicht auf die 10 rücken und müsste weiterhin aus der linken Grundposition loslegen. Aber ein Turnier kann - im Optimalfall - lange dauern.

Stimmung besser, aber Vorsicht bleibt geboten

Damit es für die deutsche Mannschaft so kommt, muss sie zunächst gegen Costa Rica gewinnen. Müller hat die taktischen Verhaltensweisen dafür schon präzise beschrieben, vermittelte aber wie Niclas Füllkrug den Eindruck, dass das 1:1-Remis gegen Spanien die Stimmung zwar verbessert und die Psyche gestärkt hat, dass aber weiterhin Vorsicht die Befindlichkeit im deutschen Lager dominiert.