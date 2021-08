Flicks Nominierung ist fantasievoll und glaubwürdig

"Wir haben eine sehr große Auswahl an Spielern", hat Hansi Flick anlässlich seiner ersten Kadernominierung als Bundestrainer gesagt. Und auch danach gehandelt. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Der 56-Jährige baut während seiner ersten drei Spielen in Liechtenstein, gegen Armenien und in Island auf einen spannenden Mix aus Frischlingen und Rückkehrern. Damit setzt er gleich in seinem ersten Lehrgang exakt das um, was er im Vorfeld proklamiert hatte.

Es gehe nicht darum, eine besonders junge oder eine besonders erfahrene Mannschaft zusammenzustellen, sondern die beste, hatte Flick erklärt. Der von Joachim Löw erst unter Druck zum EM-Turnier reaktivierte Thomas Müller ist wieder dabei und weiterhin ein Fixpunkt in den Planspielen wie Mats Hummels, dessen Nicht-Nominierung einzig gesundheitliche Probleme hat und nach engem Austausch mit dessen Arbeitgeber erfolgt ist.

Keine Rückholaktionen zum Selbstzweck

Mit Thilo Kehrer, Marco Reus und Mo Dahoud hat Flick drei weitere Profis zurück in den Kreis der Nationalelf geholt, und mit seiner Kaderzusammenstellung doch unterstrichen, dass es nicht um Rückholaktionen zum Selbstzweck, sondern tatsächlich allein nach der aktuellen Form geht: Julian Brandt oder Julian Draxler, schon unter Löw zuletzt nicht mehr berücksichtigt, fehlen weiterhin.

Bei der Auswahl seiner jungen Wilden bewies Flick den Mut zur Überraschung: Ridle Baku und Jamal Musiala waren erwartbar, Florian Wirtz ebenso. Mit den Debütanten Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und David Raum aber überraschte der ehemalige Bayern-Coach - und handelte auch in diesem Zusammenhang exakt nach seinem Motto.

Er hatte angekündigt, einen engen Austausch mit den Klubtrainern zu suchen, seine Eindrücke mit denen abzugleichen, die die Profis Tag für Tag erleben. Auch diese Gespräche, verrät er, hätten beigetragen zu einer ersten Kaderzusammenstellung, die zweierlei ist: durchaus fantasievoll und vor allem glaubwürdig. Weil sie das widerspiegelt, was der Bundestrainer im Vorfeld angekündigt hatte.