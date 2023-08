Flicks Nominierung als Zäsur: Die Zeit der Kompromisse ist vorbei

Hansi Flick muss mit der DFB-Auswahl den sportlichen Turnaround schaffen. Seine Nominierung zeigt, dass er keine Spieler mehr durchschleppen will. Ein Kommentar von Chefreporter Oliver Hartmann.

Hansi Flicks Nominierung gegen Japan und Frankreich beherbergt einige Überraschungen. Nicht der erneute Verzicht auf Thomas Müller, das war logisch und konsequent angesichts der Tatsache, dass der Weltmeister wegen einer Hüftverletzung große Teile der Saison-Vorbereitung verpasste hatte und derzeit beim FC Bayern wieder den sportlichen Anschluss sucht.

Und auch die Berufung von Niklas Süle, den Flick seit dem WM-Aus in Katar ebenfalls nicht mehr berücksichtigt hatte, durfte man erwarten. Der Dortmunder hat die von Flick angemahnten körperlichen Defizite längst behoben und als Leistungsträger von Borussia Dortmund die Grund-Voraussetzung für eine Rückkehr geschafft.

Ein klares Signal an ein WM-Quintett - Bittere Zahlen für Goretzka

Eine Zäsur bedeutet Flicks erster Kader der EM-Saison hingegen für einige gestandene Nationalspieler, allen voran für die WM-Teilnehmer Leon Goretzka, Matthias Ginter, Timo Werner, David Raum, Lukas Klostermann und Thilo Kehrer. Jede einzelne Nichtberücksichtigung ist unter dem Leistungsaspekt nachvollziehbar, auch die Ausbootung von Goretzka.

Der Münchner war sowohl bei der WM als auch in den Länderspielen 2023 ein Schwachpunkt im deutschen Team und weit entfernt von jener Antreiberrolle, die ihn einmal ausgezeichnet hat. Goretzkas letzte Torbeteiligung in einem Länderspiel liegt fast zwei Jahre zurück, beim 9:0 gegen Liechtenstein steuerte er zwei Assists bei. Und auch beim FC Bayern gelangen ihm in diesem Kalenderjahr nur zwei Assists, viel zu wenig für eine solch zentrale Position.

Flicks Verbundenheit ist endlich - siehe Werner

In der Vergangenheit dokumentierte der Bundestrainer beharrlich seine Verbundenheit, indem er Spieler berücksichtigte, obwohl diese in ihren Klubs schwächeln. Diese Zeit der Kompromisse ist offensichtlich vorbei, wie auch der Verzicht auf Werner belegt. Grundsätzlich schätzt Flick den Leipziger Stürmer, das hat er immer wieder bewiesen und auch bei der Medienrunde am Donnerstag betont. Doch Werner steckt in der Krise, wartet seit viereinhalb Monaten auf ein Tor und damit auf einen Nachweis, der weitere Länderspieleinsätze rechtfertigen würde.

Dass die Tür in beide Richtungen geöffnet ist, zeigt die erstmalige Berufung des bereits 32-jährigen England-Legionärs Pascal Groß und die Rückkehr von Jonathan Tah. Der Abwehrspieler, der zuletzt am 14. Juni 2022 beim 5:2 gegen Italien drei Minuten mitspielen durfte, präsentierte sich in den ersten Saisonspielen von Bayer Leverkusen in beeindruckender Form - und wurde entsprechend belohnt.

Ob Flicks erste Auslese der Saison dazu führt, dass er mit der zuletzt in vier Länderspielen sieglosen Nationalmannschaft den sportlichen Turnaround schafft, muss sich in Wolfsburg und Dortmund zeigen.

Eines kann man dem Bundetrainer aber schon jetzt nicht vorwerfen: Er schleppt nicht mehr Spieler durch, die sich nicht für eine Berufung aufdrängen.